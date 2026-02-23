Les pourparlers de Genève, dernière chance avant une confrontation armée ?

À quelques jours d’une rencontre décisive à Genève entre négociateurs américains et iraniens, le président américain Donald Trump étudie ouvertement l’option militaire. Selon le New York Times, qui cite des sources informées des discussions internes, le chef de la Maison Blanche envisagerait une frappe ciblée contre l’Iran si la voie diplomatique échouait à freiner les ambitions nucléaires de Téhéran.

Les pourparlers, prévus jeudi, voire vendredi selon certaines sources américaines, pourraient constituer la dernière chance d’éviter une confrontation armée. Washington aurait demandé à l’Iran de transmettre sous 48 heures une proposition détaillée d’accord nucléaire. En parallèle, les États-Unis ont considérablement renforcé leur dispositif militaire dans la région, avec deux groupes aéronavals et de nombreux avions de combat positionnés à portée du territoire iranien.

Mercredi, Donald Trump a réuni ses principaux conseillers dans la Situation Room. Autour de la table figuraient notamment le vice-président JD Vance, le secrétaire d’État Marco Rubio, le chef d’état-major interarmées, le général Dan Caine, le directeur de la CIA John Ratcliffe et la cheffe de cabinet Susie Wiles. Les échanges ont révélé des divergences sur la stratégie à adopter.

Le président aurait demandé des évaluations précises sur les capacités militaires et les risques encourus. Le général Caine s’est montré prudent, soulignant que l’Iran représenterait un défi bien plus complexe que d’autres scénarios évoqués par le passé. De son côté, John Ratcliffe a présenté un état des lieux du terrain et des conséquences possibles d’une intervention. JD Vance, réputé favorable à la retenue, n’aurait pas exclu une frappe mais a insisté sur la nécessité d’évaluer en profondeur les répercussions régionales.

Selon le New York Times, Donald Trump envisagerait d’abord une attaque limitée destinée à contraindre Téhéran à abandonner toute capacité de développement d’armes nucléaires. Si cette démonstration de force ne produisait pas l’effet escompté, une offensive plus large pourrait être envisagée ultérieurement, allant jusqu’à cibler le régime du guide suprême Ali Khamenei.

En coulisses, une alternative serait également discutée : autoriser l’Iran à maintenir un programme d’enrichissement limité à des fins médicales, afin d’éviter une escalade. Rien n’indique toutefois que les deux parties accepteraient un tel compromis.

Téhéran, de son côté, a averti qu’une attaque américaine entraînerait des représailles contre les bases américaines dans la région. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a affirmé que la diplomatie demeurait la "seule voie" pour résoudre le différend, rejetant toute pression militaire comme inefficace.