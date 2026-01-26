Tensions avec l’Iran : le porte-avions américain Abraham Lincoln déployé au Moyen-Orient

Le Commandement central des États-Unis (CENTCOM) a annoncé l’arrivée au Moyen-Orient du porte-avions américain USS Abraham Lincoln, accompagné de plusieurs bâtiments de guerre. Ce déploiement vise à renforcer les capacités militaires et défensives des États-Unis dans une région marquée par de fortes tensions, notamment avec l’Iran.

Selon le commandement américain, l’envoi de ce groupe aéronaval a pour objectif de « promouvoir la sécurité et la stabilité régionales ». Il offre également au président Donald Trump un éventail élargi d’options militaires, dans un contexte de pressions croissantes exercées sur Téhéran à la suite de la répression meurtrière de manifestations en Iran.

Le CENTCOM a diffusé des images montrant des marins à bord du USS Abraham Lincoln effectuant des opérations de maintenance courante alors que le porte-avions navigue dans l’océan Indien. Le groupe aéronaval comprend des destroyers et des croiseurs chargés d’assurer la protection du bâtiment et d’accroître la puissance de frappe américaine.

Ce déploiement intervient alors que Washington multiplie les signaux de fermeté à l’égard de Téhéran, tout en affirmant privilégier la dissuasion et la prévention d’une escalade. Les autorités américaines rappellent que la présence navale vise avant tout à garantir la liberté de navigation, la protection des alliés et la capacité de réponse rapide à toute menace.

Dans un climat régional instable, marqué par des avertissements croisés et des démonstrations de force, l’arrivée du USS Abraham Lincoln souligne la volonté des États-Unis de maintenir une posture militaire robuste au Moyen-Orient, tout en laissant ouverte la voie diplomatique.