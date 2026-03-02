L’Allemagne envisage de rejoindre la campagne américano-israélienne contre l’Iran

L’Allemagne étudierait sérieusement la possibilité de s’associer à la campagne militaire menée par Israël et les États-Unis contre l’Iran si Téhéran ne met pas fin à ses attaques dans la région, selon des sources politiques et militaires allemandes citées par la radio de l’armée israélienne.

D’après ces informations, des discussions préparatoires seraient déjà en cours à Berlin en coordination avec Washington. Les scénarios envisagés iraient d’une participation directe à des frappes aériennes à un soutien logistique, militaire ou aérien aux opérations en cours. Des responsables du ministère allemand des Affaires étrangères ainsi que des membres de la commission des Affaires étrangères du Bundestag auraient confirmé que différentes options sont à l’étude.

L’ambassade d’Allemagne en Israël n’a pas réagi dans l’immédiat à ces révélations.

La veille, la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni avaient publié une déclaration conjointe condamnant les frappes iraniennes dans la région. Les trois pays avaient averti qu’ils étaient prêts, si nécessaire, à défendre leurs intérêts ainsi que ceux de leurs alliés dans le Golfe, y compris par des "mesures défensives" à l’encontre de l’Iran.