L’Indonésie envisage d'envoyer 8 000 soldats pour une mission de maintien de la paix à Gaza

L’Indonésie étudie la possibilité d’envoyer jusqu’à 8 000 soldats dans la bande de Gaza dans le cadre d’une éventuelle mission internationale de maintien de la paix, selon des informations rapportées par Bloomberg. Cette initiative s’inscrit dans la volonté du président Prabowo Subianto de renforcer le rôle diplomatique et sécuritaire de l’Indonésie sur la scène internationale, alors que le pays est la nation musulmane la plus peuplée au monde.

Le chef d’état-major de l’armée indonésienne, Maruli Simanjuntak, a précisé que le projet restait à un stade préliminaire. Le nombre exact de soldats ainsi que le calendrier d’un éventuel déploiement dépendront de décisions ultérieures au sein de la hiérarchie militaire. Les autorités ont toutefois indiqué que la contribution indonésienne se concentrerait principalement sur des unités d’ingénierie et des équipes médicales.

Ces préparatifs interviennent alors que la communauté internationale débat de l’après-guerre à Gaza et de la nécessité de mettre en place une force multinationale chargée de sécuriser le territoire et de favoriser la stabilité. Prabowo Subianto, qui a régulièrement affirmé son soutien à la cause palestinienne, voit dans cette mission potentielle une occasion de positionner Jakarta comme un acteur de médiation crédible et une force de stabilisation, tout en renforçant l’influence diplomatique de l’Indonésie auprès des pays occidentaux et du Moyen-Orient.

Si elle se concrétise, cette opération constituerait l’une des missions extérieures les plus ambitieuses jamais menées par les forces armées indonésiennes. Des responsables à Jakarta soulignent néanmoins que le déploiement effectif dépendra d’un large consensus international, notamment dans le cadre de l’ONU, ainsi que d’une coordination étroite avec les parties directement impliquées dans le conflit.