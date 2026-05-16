L’Iran fait état de discussions avec des pays européens pour franchir le détroit d’Ormuz

L’Iran a affirmé samedi que des pays européens avaient entamé des discussions avec Téhéran afin d’obtenir des autorisations de passage dans le détroit d’Ormuz, voie stratégique du commerce mondial du pétrole, bloquée depuis le déclenchement du conflit au Moyen-Orient.

Selon la télévision d’État iranienne, ces démarches interviendraient après le passage de navires venus de plusieurs pays asiatiques. « Après le passage de navires en provenance de pays d’Asie de l’Est, notamment de Chine, du Japon et du Pakistan, nous avons reçu aujourd’hui des informations selon lesquelles des Européens ont entamé des négociations avec la marine des Gardiens de la Révolution » pour traverser le passage, a indiqué la télévision iranienne, sans préciser les noms des pays concernés.

Le détroit d’Ormuz constitue l’un des points de passage les plus sensibles de la planète. Une part majeure des exportations d’hydrocarbures du Golfe y transite habituellement, notamment depuis l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Koweït, l’Irak et l’Iran. Son blocage, dans le contexte de la guerre régionale, a déjà perturbé les flux énergétiques et contribué à la hausse des prix du pétrole.

Cette annonce intervient alors que Téhéran dit préparer un mécanisme destiné à encadrer le trafic maritime dans le détroit selon un itinéraire désigné. D’après Ebrahim Azizi, président de la commission de la sécurité nationale du Parlement iranien, ce dispositif devrait être présenté prochainement et pourrait inclure la perception de frais pour des « services spécialisés ».