L’UNRWA au bord de la rupture, alerte Antonio Guterres

Antonio Guterres appelle les États membres à combler un déficit de 100 millions de dollars pour éviter l’effondrement de l’agence onusienne pour les réfugiés palestiniens.

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Le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, s'exprime le mardi 23 janvier 2024 au siège des Nations unies.
Le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, s'exprime le mardi 23 janvier 2024 au siège des Nations unies.AP Photo/Peter K. Afriyie

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a appelé les États membres à fournir une aide d’urgence à l’UNRWA, l’agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens, confrontée à un déficit de 100 millions de dollars.

S’exprimant devant une commission spéciale de l’Assemblée générale de l’ONU, Antonio Guterres a averti que l’agence se trouvait au bord d’un arrêt total de ses activités, après plusieurs mois de coupes budgétaires et de mesures d’austérité.

Selon lui, l’UNRWA a déjà réduit ses heures de service de 20 %, baissé les salaires de ses employés locaux et laissé vacants 15 % de ses postes administratifs internationaux.

« Ils ne peuvent pas continuer ainsi sans un soutien urgent et une aide financière des États membres », a déclaré Antonio Guterres, affirmant que toute nouvelle réduction pourrait pousser l’agence au-delà de son point de rupture.

L’UNRWA est au cœur d’une vive controverse depuis les accusations israéliennes selon lesquelles plusieurs de ses employés auraient participé au massacre du 7 octobre 2023 mené par le Hamas. Les États-Unis ont suspendu leur financement en janvier 2024, tandis que plusieurs autres pays ont depuis rétabli leur aide.

Antonio Guterres a toutefois défendu l’agence, la qualifiant de « force de stabilisation dans une époque d’instabilité », et dénonçant les campagnes visant, selon lui, à l’affaiblir.

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