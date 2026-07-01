L’UNRWA au bord de la rupture, alerte Antonio Guterres

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a appelé les États membres à fournir une aide d’urgence à l’UNRWA, l’agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens, confrontée à un déficit de 100 millions de dollars.

S’exprimant devant une commission spéciale de l’Assemblée générale de l’ONU, Antonio Guterres a averti que l’agence se trouvait au bord d’un arrêt total de ses activités, après plusieurs mois de coupes budgétaires et de mesures d’austérité.

Selon lui, l’UNRWA a déjà réduit ses heures de service de 20 %, baissé les salaires de ses employés locaux et laissé vacants 15 % de ses postes administratifs internationaux.

« Ils ne peuvent pas continuer ainsi sans un soutien urgent et une aide financière des États membres », a déclaré Antonio Guterres, affirmant que toute nouvelle réduction pourrait pousser l’agence au-delà de son point de rupture.

L’UNRWA est au cœur d’une vive controverse depuis les accusations israéliennes selon lesquelles plusieurs de ses employés auraient participé au massacre du 7 octobre 2023 mené par le Hamas. Les États-Unis ont suspendu leur financement en janvier 2024, tandis que plusieurs autres pays ont depuis rétabli leur aide.

Antonio Guterres a toutefois défendu l’agence, la qualifiant de « force de stabilisation dans une époque d’instabilité », et dénonçant les campagnes visant, selon lui, à l’affaiblir.