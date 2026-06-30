À l'ONU, Danny Danon défie le Conseil de sécurité : « Terroriste ou journaliste ? »

L'ambassadeur d'Israël auprès des Nations unies, Danny Danon, a créé la surprise mardi au Conseil de sécurité en transformant son intervention en un quiz. Face aux diplomates, il a projeté une série de photographies en leur demandant : « Terroriste ou journaliste ? », ou encore « Employé de l'UNRWA ou commandant de la force Nukhba du Hamas ? »

Par cette démonstration, Danon a affirmé vouloir montrer comment, selon Israël, le Hamas utilise les médias et les organisations internationales pour dissimuler ses activités militaires.

L'ambassadeur a présenté plusieurs cas qu'il affirme être fondés sur des renseignements israéliens, accusant les Nations unies et certaines organisations de défense des droits humains d'avoir qualifié à tort de « journalistes » ou de travailleurs humanitaires de l'UNRWA des membres du Hamas, notamment de son unité d'élite Nukhba.

Danny Danon s'en est également pris au maire de New York, Zohran Mamdani, l'accusant d'avoir relayé la version du Hamas en présentant un membre de la branche militaire de l'organisation comme un « journaliste innocent » tué par Tsahal.

L'ambassadeur israélien a par ailleurs vivement critiqué le dernier rapport du secrétaire général de l'ONU sur l'application de la résolution 2334 du Conseil de sécurité, estimant qu'il repose sur des informations non vérifiées et des récits diffusés par le Hamas plutôt que sur des faits établis.

« Le Hamas diffuse des mensonges, l'ONU les répète et le monde condamne rapidement Israël. Puis, lorsque la vérité est révélée, il n'y a ni excuses, ni corrections, ni retrait des accusations », a déclaré Danny Danon.

Il a conclu en appelant la communauté internationale à « cesser d'amplifier la propagande terroriste palestinienne et iranienne » et à exercer, selon lui, une pression accrue sur le Hamas, le Hezbollah et l'Iran, qu'il considère comme les principaux responsables de l'instabilité au Moyen-Orient.