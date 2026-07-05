La Chine et la Russie mèneront des exercices navals conjoints

Les marines chinoise et russe organiseront, du 6 au 13 juillet, des exercices militaires conjoints dans les eaux et l'espace aérien au large de Qingdao, sur la côte est de la Chine. L'annonce a été faite par le ministère chinois de la Défense et confirmée par les médias d'État russes.

Selon Pékin, ces manœuvres annuelles visent à renforcer la coopération militaire entre les deux pays, à améliorer leur capacité à répondre conjointement aux défis sécuritaires et à contribuer à la « paix et à la stabilité régionales ».

À l'issue des exercices, une partie des bâtiments des deux marines poursuivra des patrouilles conjointes dans l'océan Pacifique, illustrant le renforcement du partenariat stratégique entre Moscou et Pékin.

L'agence de presse russe RIA Novosti indique que la flotte russe du Pacifique a déjà dépêché plusieurs navires à Qingdao, dont un croiseur, une corvette, un sous-marin diesel-électrique ainsi qu'un navire de secours, qui participeront aux différentes phases des opérations.

Ces exercices interviennent dans un contexte de coopération militaire croissante entre la Chine et la Russie, alors que les deux puissances multiplient les démonstrations de coordination navale face aux tensions géopolitiques en Asie-Pacifique et sur la scène international