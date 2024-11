La Cour pénale internationale émet des mandats d'arrêt contre Netanyahou et Gallant

La commission préliminaire du procès de la Cour pénale internationale (CPI) de La Haye a émis à l'unanimité un mandat d'arrêt contre Mohammed Diab Ibrahim al-Masri, plus connu sous le nom de Mohamed Deif, pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre présumés commis sur le territoire de l'État d'Israël et "l’État de Palestine" à partir du 7 octobre 2023 au moins.

La commission préliminaire de la Cour, réunie pour la situation dans "l'État de Palestine", a rendu à l'unanimité deux décisions rejetant un appel de l'État d'Israël "interjeté en vertu des articles 18 et 19 de la Convention de Rome". La CPI a également émis des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou et l'ancien ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant.

Les responsables politiques israéliens ont vivement réagi mercredi à la décision de la Cour pénale internationale. Benny Gantz, leader du Camp national, a qualifié cette décision d'"aveuglement moral et de honte historique qui ne sera jamais oubliée". Avigdor Lieberman, président d'Israël Beitenou, y voit "une preuve supplémentaire de la double moralité et de l'hypocrisie de la communauté internationale". Le ministre de l'Éducation, Yoav Kisch, a dénoncé "un précédent moral sans précédent", affirmant que "pendant qu'Israël protège ses citoyens contre le terrorisme cruel, La Haye choisit de déformer la justice et de récompenser les terroristes". Selon les médias palestiniens, le secrétaire général de l'Initiative nationale, Mustafa Barghouti, a salué la décision de la Cour pénale internationale et a appelé la CIJ à accélérer son jugement concernant l'accusation de "génocide" contre Israël.