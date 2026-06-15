La revue The Lancet publie un appel à suspendre l’association médicale israélienne

La prestigieuse revue médicale britannique The Lancet a publié une pétition appelant à suspendre l’Association médicale israélienne (IMA) de l’Association médicale mondiale (WMA).

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Le texte, soutenu notamment par People’s Health Movement, Doctors for Gaza et le Health Advisory Council de Jewish Voice for Peace, accuse l’IMA de ne pas avoir dénoncé ce que les signataires qualifient de « génocide des Palestiniens », ainsi que la destruction des infrastructures de santé et la mort de personnels médicaux à Gaza.

Parmi les voix les plus critiques figure Leslie London, professeur émérite de santé publique à l’Université du Cap, qui accuse l’organisation israélienne d’avoir « collaboré » aux traitements infligés aux Palestiniens durant la guerre.

Mais l’Association médicale mondiale a immédiatement pris ses distances avec cette initiative. Interrogée par The Lancet, elle a rappelé qu’elle s’opposait à l’exclusion de ses membres en raison des actions de leurs gouvernements. Une telle démarche, estime-t-elle, risquerait de réduire le dialogue entre médecins à un moment où les principes éthiques communs sont plus nécessaires que jamais.

La WMA souligne également que l’IMA est l’un de ses membres fondateurs et demeure « un fervent défenseur de l’éthique et des politiques » de l’organisation.

La publication de cette pétition a suscité de vives réactions. Le cardiologue irano-américain juif Afshine Emrani a dénoncé une initiative « honteuse » pour la profession médicale. Dans une lettre ouverte, il affirme qu’une suspension de l’IMA pénaliserait la coopération scientifique internationale plutôt qu’un gouvernement.

Il rappelle notamment la contribution d’Israël à plusieurs innovations médicales majeures, des capsules endoscopiques PillCam aux technologies d’intelligence artificielle appliquées au diagnostic cardiaque et au dépistage du cancer.

Le médecin critique également ce qu’il considère comme un « deux poids, deux mesures », soulignant qu’aucune campagne similaire ne vise les associations médicales d’Iran, de Russie ou de Corée du Nord. Selon lui, l’exclusion d’organisations médicales sur des critères politiques menacerait la neutralité qui constitue l’un des fondements de la coopération médicale mondiale.