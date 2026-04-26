La Russie et la Corée du Nord conviennent d’une coopération militaire bilatérale "à long terme"

La Russie et la Corée du Nord ont décidé de renforcer durablement leur partenariat stratégique en matière de défense. En visite à Pyongyang, le ministre russe de la Défense Andreï Beloussov s’est entretenu avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, convenant d’instaurer une coopération militaire «sur une base durable à long terme», selon l’agence russe TASS.

Cette annonce s’inscrit dans le prolongement d’un rapprochement déjà amorcé ces dernières années entre les deux pays, qui avaient signé en 2024 un traité prévoyant une assistance militaire «sans délai» en cas d’agression contre l’un des deux États. Depuis, Pyongyang a apporté un soutien concret à Moscou dans sa guerre contre l’Ukraine, en envoyant des milliers de soldats ainsi que des missiles et des munitions.

Ces forces ont notamment été déployées dans la région de Koursk, à l’ouest de la Russie, pour repousser les troupes ukrainiennes. Selon les autorités sud-coréennes, environ 2 000 soldats nord-coréens auraient été tués dans ce conflit. En contrepartie, des experts estiment que la Corée du Nord bénéficie d’un appui financier, de transferts de technologies militaires, ainsi que d’approvisionnements en énergie et en denrées alimentaires, lui permettant de contourner en partie les sanctions internationales.

Le président de la Douma, Viatcheslav Volodine, également présent à Pyongyang, a remercié Kim Jong-un pour son soutien «fraternel» dans la «libération» de Koursk. Il a salué la coopération militaire entre les deux armées, évoquant des soldats ayant combattu «épaule contre épaule».

Andreï Beloussov a par ailleurs estimé que l’année à venir serait «riche en contacts bilatéraux dans de nombreux domaines», signalant une intensification des échanges au-delà du seul volet militaire.

Ce rapprochement stratégique, qui se consolide sur fond de conflit en Ukraine, illustre la volonté de Moscou et de Pyongyang de renforcer leur alliance face aux pressions occidentales et de redéfinir les équilibres géopolitiques dans la région.