La sœur de la présidente irlandaise à bord de la flottille en route vers Gaza

Une nouvelle flottille internationale, baptisée "Global Sumud Flotilla", fait route vers les côtes de Gaza avec plusieurs dizaines de navires partis d'Espagne, de France et de Turquie. Selon les organisateurs, l'expédition regrouperait près de 1.000 participants issus de plus de 100 pays.

Parmi les personnalités présentes à bord figure la docteure Margaret Conolly, sœur de la présidente irlandaise. Militante de longue date au sein de l'Irish Palestine Solidarity Campaign (IPSC), elle aurait déjà participé à plusieurs flottilles à destination de Gaza depuis 2011. Cette fois, elle embarque en tant que médecin de la mission, ce qui confère une visibilité particulière à l'opération.

La présence d'une proche parente de la cheffe de l'État irlandais intervient alors que Dublin compte parmi les capitales européennes les plus critiques à l'égard de la politique israélienne à Gaza. Sa participation pourrait donc attirer une attention diplomatique accrue autour de cette initiative.

En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a réuni mercredi une consultation sécuritaire consacrée à la progression du convoi. De son côté, le ministre de la Défense Israël Katz a annoncé des sanctions contre la campagne de financement de la flottille, les autorités israéliennes accusant l'organisation terroriste Hamas d'être impliquée dans sa préparation.

La mission est également secouée par une controverse interne après des accusations visant l'activiste brésilien Thiago Avila, l'un de ses dirigeants, accusé par plusieurs volontaires de comportement sexuel inapproprié. Il dément fermement ces allégations.

Les forces israéliennes surveillent désormais la trajectoire de la flottille et préparent leur réponse en cas d'approche des côtes de Gaza, après plusieurs précédentes tentatives similaires interceptées ces dernières années.