Le chanteur de System of a Down s'en prend à Israël après la reconnaissance du génocide arménien

Il accuse Israël d'instrumentaliser la mémoire des Arméniens à des fins politiques.

Le leader de System of a Down, Serj Tankian, a réagi avec virulence à la décision du gouvernement israélien de reconnaître officiellement le génocide arménien de 1915.

Dans une vidéo publiée sur sa story Instagram, le chanteur d'origine arménienne a affirmé qu'Israël s'était, pendant des années, opposé à cette reconnaissance en raison de ses relations stratégiques avec la Turquie. Selon lui, l'État hébreu aurait notamment utilisé le puissant lobby pro-israélien AIPAC pour faire pression sur le Congrès américain afin d'empêcher une telle reconnaissance.

« Aujourd'hui, le gouvernement de Benjamin Netanyahou a décidé de reconnaître le génocide arménien de 1915 », déclare-t-il dans la vidéo.

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Tankian accuse ensuite Israël de « commettre déjà un génocide à Gaza et au Liban » et estime que cette reconnaissance constitue « la pire chose qu'ils pouvaient faire aux Arméniens en utilisant notre histoire, notre génocide et notre douleur à leur avantage politique ». Il conclut son intervention par une insulte adressée au gouvernement israélien.

Le groupe System of a Down, formé en Californie en 1994, est composé de musiciens d'origine arménienne et est connu pour son engagement de longue date en faveur de la reconnaissance internationale du génocide arménien.

La réaction de Tankian intervient au lendemain de la décision unanime du gouvernement israélien d'approuver la proposition du ministre des Affaires étrangères Gideon Sa'ar de reconnaître officiellement le génocide arménien.

« Il n'est jamais trop tard pour faire ce qui est juste », avait déclaré Gideon Sa'ar.

Cette reconnaissance historique devrait toutefois accentuer les tensions déjà vives entre Israël et la Turquie, Israël ayant longtemps évité cette démarche afin de préserver ses relations diplomatiques avec Ankara.