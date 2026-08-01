Le chef des forces américaines en Europe alerte le Pentagone sur les limites de la défense d’Israël

Le commandant des forces américaines en Europe, le général Alexus Grynkewich, a averti le Pentagone qu’il ne disposait plus des moyens navals suffisants pour continuer à assurer efficacement la défense d’Israël face aux missiles balistiques iraniens. Selon plusieurs responsables américains cités par le Washington Post, il a prévenu que, sans l’envoi d’un destroyer supplémentaire, il serait contraint de donner la priorité à la défense du territoire américain plutôt qu’à celle de l’État hébreu.

Cette mise en garde intervient alors que la guerre entre les États-Unis et l’Iran entre dans son cinquième mois et exerce une pression croissante sur les capacités militaires américaines. Les destroyers de l’US Navy, équipés de radars de haute technologie et de missiles intercepteurs, jouent un rôle essentiel dans la protection d’Israël contre les tirs iraniens, mais aussi contre les missiles et drones lancés par les Houthis depuis le Yémen.

Selon le quotidien américain, l’intensification des opérations militaires a considérablement réduit les stocks de missiles d’interception et accéléré l’usure des bâtiments déployés en Méditerranée. Les États-Unis maintiennent également une importante présence navale en mer d’Arabie afin de faire respecter le blocus imposé aux ports iraniens après la fermeture du détroit d’Ormuz par Téhéran.

Le général Grynkewich doit en outre conserver des moyens suffisants pour répondre à une éventuelle menace russe contre les pays de l’OTAN, ce qui accentue encore les arbitrages stratégiques auxquels Washington est confronté.

D’après des évaluations internes du Pentagone, les forces américaines ont jusqu’à présent assumé l’essentiel de la défense antimissile d’Israël, utilisant bien davantage leurs propres systèmes d’interception – notamment les batteries THAAD et les missiles tirés depuis les destroyers – que les systèmes israéliens.