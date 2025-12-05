Le Hamas craint de nouvelles éliminations de ses dirigeants hors du monde arabe

Le quotidien panarabe ASharq Al-Awsat a révélé vendredi que le Hamas se prépare à la possibilité d'une reprise des éliminations ciblées visant ses dirigeants installés dans des pays non arabes. Selon des sources haut placées au sein du mouvement terroriste, ces craintes se sont intensifiées après la frappe qui a coûté la vie à Haythem Ali Tabatabai, ancien chef d'état-major du Hezbollah, dans la banlieue sud de Beyrouth.

Ces mêmes sources ont confié au journal que malgré les garanties américaines transmises à plusieurs parties concernées, assurant qu'un événement similaire à la frappe de Doha en septembre dernier ne se reproduirait pas, la direction du Hamas "ne fait pas confiance à Israël". Depuis la frappe dans la capitale qatarie, la direction du mouvement terroriste palestinien a considérablement renforcé ses mesures de sécurité, redoutant la poursuite de la surveillance de ses responsables par divers moyens.

Un autre interlocuteur cité par ASharq Al-Awsat a indiqué que "l'attente oscille entre un nouvel assassinat et des tentatives du gouvernement d'occupation de faire échouer la deuxième phase de l'accord de cessez-le-feu, sous prétexte que l'organisation n'a pas l'intention de progresser vers cet accord". Une source du Hamas a précisé au journal qu'il existe une inquiétude particulière concernant la sécurité des dirigeants dans un pays non arabe, sans toutefois vouloir préciser lequel.