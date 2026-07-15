Le Maroc signe un accord en vue de déployer des troupes à Gaza

Le Maroc a signé mercredi à Rabat un accord officialisant sa participation à la Force internationale de stabilisation appelée à être déployée dans la bande de Gaza. La cérémonie s’est déroulée en présence du ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, de hauts responsables de la défense et de Nikolaï Mladenov, représentant du Conseil de paix pour Gaza, ainsi que d’une délégation comprenant le commandant de la force.

Selon l’administration marocaine de la Défense, cet engagement traduit une volonté commune de contribuer, par des actions humanitaires et sécuritaires concrètes, à l’instauration d’un climat de paix et de stabilité dans la région. Rabat prévoit notamment d’envoyer des officiers supérieurs, des membres de la gendarmerie et des policiers, ainsi que d’installer un hôpital militaire de campagne à Gaza.

L’accord constitue toutefois davantage une formalisation qu’une décision entièrement nouvelle. Le Maroc s’était déjà engagé en février à fournir du personnel à Force internationale, devenant le premier pays arabe à annoncer publiquement une telle contribution. Des officiers marocains ont depuis rejoint le quartier général de la force dans le sud d’Israël afin de participer aux travaux préparatoires.

L’Albanie, le Kazakhstan et le Kosovo ont également accepté de contribuer à ce dispositif, mais le Maroc pourrait être le premier pays à déployer effectivement des forces dans l’enclave. Selon le projet élaboré par le Conseil de paix, les militaires marocains seraient notamment chargés de sécuriser les limites d’une zone humanitaire pilote envisagée dans le secteur de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Ce périmètre doit accueillir des logements temporaires et des infrastructures d’aide, sous la protection de la force internationale.

Le déploiement ne semble cependant pas imminent. Israël doit encore conclure avec chaque pays contributeur un accord définissant le statut juridique des militaires étrangers présents à Gaza. En outre, aucun calendrier n’a été fixé pour l’aménagement de la zone humanitaire de Rafah, dont les travaux pourraient ne commencer qu’au début de l’année 2027.

Dans l’intervalle, de petites délégations des pays participant à Force internationale poursuivent leurs préparatifs depuis une base située dans le sud d’Israël. La future force doit accompagner la transition sécuritaire à Gaza, mais sa mise en place reste tributaire des discussions sur le désarmement du Hamas, le retrait progressif de Tsahal et l’organisation de l’administration civile du territoire.