Des officiers marocains en Israël pour participer à la future force internationale à Gaza

Des officiers de l’armée marocaine sont arrivés en Israël afin de participer à la mise en place d’une future force internationale destinée à la bande de Gaza, selon le Board of Peace du président américain Donald Trump.

D’après un responsable cité par l’AFP, le contingent est arrivé le 18 juin au quartier général de la Force internationale de stabilisation dans le sud d’Israël. Il comprend au moins quatre officiers marocains, chargés de contribuer à la structuration de la force et d’apporter leur expertise, notamment en matière de maintien de l’ordre.

En février, le Maroc s’était engagé à envoyer des policiers et des militaires dans la bande de Gaza, devenant le premier pays arabe à annoncer publiquement une telle contribution.

Cette force internationale s’inscrit dans la deuxième phase du plan américain pour Gaza, qui prévoit un retrait progressif d’Israël, le désarmement du Hamas et le déploiement d’une force de stabilisation sur le territoire.

Mais malgré plusieurs annonces, peu de progrès concrets ont été réalisés jusqu’à présent dans la mise en œuvre de ce dispositif.

Le Hamas avait déclaré en février être ouvert à la présence d’une telle force à Gaza, à condition qu’elle n’intervienne pas dans les affaires internes du territoire.

Israël affirme de son côté contrôler actuellement au moins 60 % de la bande de Gaza, alors que les accusations de violations du cessez-le-feu se poursuivent presque quotidiennement entre Tsahal et le Hamas.