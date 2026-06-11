Le Royaume-Uni, l’Australie et le Canada lancent un mécanisme international de financement pour soutenir la paix entre Israéliens et Palestiniens

Chaque gouvernement a contribué à hauteur d’environ 1,3 million de dollars, soit un financement initial total de près de 4 millions de dollars. Une fois opérationnel, le fonds cherchera à attirer de nouveaux donateurs afin d’élargir son action.

L’annonce intervient quelques jours après l’imposition coordonnée de sanctions par Londres, Ottawa, Canberra et plusieurs partenaires occidentaux contre des réseaux accusés de financer des violences commises par des habitants d’implantations en Judée-Samarie.

La ministre britannique des Affaires étrangères, Yvette Cooper, a accueilli ses homologues australienne Penny Wong et canadienne Anita Anand pour des discussions portant notamment sur le détroit d’Ormuz, le Moyen-Orient, l’Ukraine, le Soudan et la lutte contre les violences faites aux femmes.

Selon les trois gouvernements, le nouveau fonds financera des projets locaux visant à reconstruire la confiance entre les communautés israéliennes et palestiniennes. Les investissements concerneront aussi bien des programmes existants que de nouvelles initiatives, avec une attention particulière portée aux organisations de la société civile, aux mouvements de jeunesse et aux projets menés par des femmes.

Les trois ministres ont également réaffirmé leur soutien au désarmement et au démantèlement du Hamas dans le cadre d’un plan de paix en vingt points pour Gaza.

« Lorsque des générations d’Israéliens et de Palestiniens ont grandi dans des cycles de conflit et de violence, nous devons aussi soutenir les organisations locales qui construisent le dialogue, la paix et la confiance entre les communautés », a déclaré Yvette Cooper.

La cheffe de la diplomatie britannique a ajouté qu’une solution négociée à deux États demeurait, selon elle, « la seule voie viable vers une paix juste et durable, garantissant sécurité et dignité aux Israéliens comme aux Palestiniens ».

Les ministres ont par ailleurs évoqué la hausse mondiale de l’antisémitisme, un phénomène qu’ils ont qualifié de préoccupation croissante nécessitant une réponse coordonnée de la communauté internationale.