Après l’Indonésie, le Maroc envisage d’envoyer des troupes à Gaza

Le Maroc s’apprête à rejoindre la future force internationale de stabilisation dans la bande de Gaza, aux côtés de la Grèce et de l’Albanie, selon des informations diffusées lundi par la chaîne publique israélienne Kan. Rabat serait ainsi le premier pays arabe à participer à ce dispositif, mis en place à l’initiative du président américain Donald Trump.

Des discussions avancées seraient en cours entre ces pays et les États-Unis en vue du déploiement de soldats sur le terrain. Ces derniers jours, des représentants du commandement américain basé à Kiryat Gat ont pris contact avec le commandement sud de Tsahal afin de coordonner l’accès à une zone située entre Rafah et Khan Younès. L’objectif est d’y établir une nouvelle base destinée à accueillir les contingents de plusieurs armées participant à la mission.

Ce complexe militaire, de grande envergure, doit être implanté dans le sud de Gaza. Des entrepreneurs civils devraient accompagner les équipes américaines pour planifier sa construction, dont le lancement est prévu d’ici la fin du mois.

La semaine dernière, il avait déjà été annoncé que l’Indonésie avait donné son feu vert à l’envoi de milliers de soldats dans le cadre de cette même force multinationale, destinée à soutenir la stabilisation et la reconstruction de Gaza.