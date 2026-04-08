Le Pakistan annonce une trêve "immédiate" entre Washington et Téhéran, étendue au Liban "et ailleurs"

Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif a affirmé que le cessez-le-feu de deux semaines entre les États-Unis et l’Iran était « effectif immédiatement », tout en précisant qu’il s’étendait également à leurs alliés, « y compris au Liban et ailleurs ». Cette déclaration intervient alors même que des tirs de missiles iraniens ont continué d’être signalés contre Israël, soulignant la fragilité de cette trêve annoncée.

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Islamabad, qui joue un rôle central de médiateur entre Washington et Téhéran, tente ainsi d’imposer un cadre de désescalade rapide dans un contexte de tensions extrêmes au Moyen-Orient. Selon Shehbaz Sharif, les deux parties ainsi que leurs partenaires régionaux auraient accepté le principe d’un arrêt immédiat des hostilités sur l’ensemble des fronts.

Dans la foulée, le dirigeant pakistanais a invité officiellement les États-Unis et l’Iran à se rendre au Pakistan dès vendredi afin de poursuivre les discussions. L’objectif affiché est d’aboutir à « un accord conclusif pour régler tous les différends » et de transformer cette trêve en une solution politique durable.

Le Premier ministre a exprimé son espoir que ces négociations permettent d’ouvrir la voie à une « paix durable », dans une région marquée par une escalade militaire rapide ces derniers jours. Toutefois, la poursuite d’attaques sur le terrain met en lumière le décalage entre les annonces diplomatiques et la réalité opérationnelle.

Cette initiative pakistanaise s’inscrit dans une dynamique plus large de médiation impliquant plusieurs acteurs régionaux et internationaux, alors que les États-Unis et l’Iran ont accepté le principe de discussions encadrées sur deux semaines. Reste à savoir si ce cessez-le-feu pourra être effectivement respecté et constituer un véritable tournant vers une désescalade.