Le président du Congrès juif mondial aurait éveillé l'intérêt de Donald Trump pour le Groenland

La volonté affirmée de Donald Trump de renforcer l’influence américaine au Groenland pourrait trouver son origine bien au-delà des cercles officiels de la Maison-Blanche. Selon une enquête publiée par The Guardian, le président du Congrès juif mondial, Ronald Lauder, proche de longue date du président américain, aurait contribué à éveiller l’intérêt de Donald Trump pour l’acquisition du territoire danois.

L'ancien conseiller à la sécurité nationale, John Bolton affirme que, lors du premier mandat de Trump, ce dernier l’aurait convoqué dans le Bureau ovale pour lui expliquer qu’un milliardaire ami lui avait suggéré que les États-Unis achètent le Groenland. Ce milliardaire aurait ensuite été identifié comme Ronald Lauder. Bolton décrit un président fortement influencé par son entourage personnel, expliquant que les informations transmises par ses amis sont souvent prises pour des vérités difficilement contestables.

La relation entre Trump et Lauder remonte aux années 1960. Homme d’affaires influent et important donateur conservateur, Lauder a notamment versé cinq millions de dollars à un super PAC pro-Trump. Depuis que l’idée du Groenland a émergé, The Guardian rapporte que Lauder aurait acquis des intérêts commerciaux sur l’île arctique, nourrissant les soupçons de certains analystes sur de possibles bénéfices personnels liés à cette orientation stratégique.

Ronald Lauder n’a d’ailleurs jamais caché son intérêt pour le Groenland. Dans une tribune publiée dans le New York Post, il appelait le territoire à "réaliser son rêve d’indépendance" en sécurisant son économie et sa défense avec l’aide des États-Unis. Il y décrivait le Groenland comme "la prochaine frontière de l’Amérique" et plaidait pour un développement accru de l’Arctique sous leadership américain.

Ce n’est pas la première fois que les activités de Lauder croisent les enjeux de politique étrangère américaine. Récemment, Le New York Times a révélé qu’un consortium incluant le milliardaire avait obtenu en Ukraine un contrat d’exploitation d’un important gisement de lithium, évalué à plusieurs centaines de millions de dollars.

Figure centrale du monde juif international, Ronald Lauder préside le Congrès juif mondial depuis 2007. Défenseur de longue date d’Israël et des communautés juives à travers le monde, il a financé de nombreuses initiatives culturelles, diplomatiques et philanthropiques. Son influence, à la croisée des affaires, de la diplomatie et de la politique, semble aujourd’hui s’étendre jusqu’aux ambitions géopolitiques de Donald Trump dans l’Arctique.