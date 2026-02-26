Le représentant palestinien renonce à briguer la présidence de l’AG de l’ONU, Israël salue ce recul

Le représentant de l’Autorité palestinienne auprès des Nations unies, Riyad Mansour, a retiré mercredi sa candidature à la présidence de l’Assemblée générale de l’ONU, quelques semaines seulement après l’avoir déposée. Cette décision intervient à la suite d’intenses démarches diplomatiques menées par plusieurs États membres au sein de l’organisation.

L’ambassadeur d’Israël à l’ONU, Danny Danon, a immédiatement salué ce retrait. Selon lui, la candidature palestinienne constituait une nouvelle tentative de transformer l’Assemblée générale en tribune politique dirigée contre Israël et de renforcer, par des voies détournées, le statut de la délégation palestinienne au sein de l’organisation. Il a également appelé l’Autorité palestinienne à concentrer ses efforts sur la lutte contre l’incitation au terrorisme et sur des réformes internes, plutôt que sur des initiatives diplomatiques symboliques.

La question du statut palestinien à l’ONU reste sensible depuis l’adoption, en novembre 2012, d’une résolution reconnaissant la "Palestine" comme État observateur non membre. Depuis lors, Ramallah cherche régulièrement à accroître sa reconnaissance internationale et à obtenir une pleine adhésion aux Nations unies.

Les États-Unis se sont toutefois opposés à cette perspective. En 2022, Washington avait exhorté l’Autorité palestinienne à ne pas solliciter un vote du Conseil de sécurité sur son admission en tant qu’État membre à part entière, avertissant qu’un tel texte serait probablement bloqué par un veto américain. Cette position s’est confirmée en avril 2024, lorsque les États-Unis ont effectivement opposé leur veto à une résolution du Conseil de sécurité visant à accorder à l’Autorité palestinienne le statut de membre à part entière.

Un mois plus tard, l’Assemblée générale a néanmoins adopté une résolution élargissant les droits et prérogatives de la délégation palestinienne, lui accordant davantage de pouvoirs au sein de l’organisation, sans toutefois lui conférer le statut complet d’État membre.

Le retrait de la candidature de Riyad Mansour s’inscrit ainsi dans un contexte diplomatique complexe, où chaque initiative autour du statut palestinien à l’ONU suscite de vives tensions entre les parties concernées.