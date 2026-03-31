Les alliés du Golfe poussent Trump à intensifier la guerre contre l’Iran jusqu'à la chute du régime

Les principaux alliés américains du Golfe, menés par l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, pressent le président Donald Trump de poursuivre la campagne militaire contre l’Iran. Selon des responsables américains, du Golfe et israéliens, ils estiment que Téhéran n’a pas été suffisamment affaibli après un mois de bombardements dirigés par les États-Unis.

Au début du conflit, certains de ces alliés régionaux avaient exprimé leur mécontentement, dénonçant un manque de coordination et affirmant que Washington avait ignoré leurs avertissements sur les conséquences dévastatrices pour la région. Aujourd’hui, ils voient dans cette opération une opportunité historique de frapper le régime iranien et d’affaiblir durablement son pouvoir religieux.

Des responsables saoudiens, émiratis, koweïtiens et bahreïnis ont indiqué, lors de discussions confidentielles, qu’ils ne souhaitaient pas la fin de l’opération militaire tant que des changements significatifs dans la direction iranienne ou un revirement radical du comportement de Téhéran ne seraient pas constatés. Ces informations ont été fournies sous couvert d’anonymat.