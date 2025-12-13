Les États-Unis interceptent un navire en route vers l’Iran transportant du matériel à usage militaire

Des commandos américains ont intercepté le mois dernier, dans l’océan Indien, un navire en provenance de Chine et à destination de l’Iran, transportant du matériel à caractère militaire, a rapporté le Wall Street Journal, citant des responsables américains. L’opération, menée à plusieurs centaines de kilomètres au large du Sri Lanka, s’inscrit dans une campagne plus large de Washington visant à entraver les réseaux d’approvisionnement clandestins de Téhéran.

Selon le quotidien américain, les forces spéciales américaines ont arraisonné le navire et saisi une cargaison composée d’éléments à « double usage », susceptibles d’avoir des applications civiles mais aussi militaires. Des renseignements américains indiquaient que ces composants pouvaient être destinés au programme de missiles iranien et acheminés vers des entreprises servant d’intermédiaires aux efforts de développement balistique du pays. Le matériel saisi aurait été détruit, avant que le navire ne soit autorisé à poursuivre sa route.

Cette opération intervient dans un contexte de tensions accrues autour des activités maritimes de l’Iran. Dans un incident distinct, les autorités iraniennes ont annoncé avoir saisi un pétrolier dans le golfe d’Oman, affirmant qu’il transportait illégalement du carburant iranien. Selon l’agence Fars, le navire convoyait six millions de litres de diesel de contrebande et avait désactivé ses systèmes de navigation. Dix-huit membres d’équipage, originaires d’Inde, du Sri Lanka et du Bangladesh, se trouvaient à bord.

L’Iran annonce régulièrement l’interception de navires soupçonnés de trafic de carburant, une activité lucrative en raison des prix très bas du carburant sur son territoire. Cette saisie survient peu après une opération américaine au large du Venezuela, où Washington a confisqué un pétrolier accusé de transporter du pétrole vénézuélien et iranien. Les États-Unis affirment vouloir intensifier ces interceptions afin de faire pression sur Téhéran et ses alliés, et d’endiguer des circuits qu’ils jugent liés au financement d’activités militaires et paramilitaires.