Les États-Unis ont aidé des navires à traverser le détroit d’Ormuz

Des navires commerciaux sont parvenus à traverser le détroit d’Ormuz malgré le blocus en vigueur en éteignant leurs feux et leurs systèmes de navigation, avec l’assistance de l’armée américaine, selon le Wall Street Journal.

Citant des armateurs et des responsables américains, le quotidien affirme que Washington fournit des instructions aux navires sur le moment opportun pour « disparaître » des radars civils et sur la manière de réagir face à d’éventuelles menaces iraniennes.

Selon le quotidien, certains bâtiments ont emprunté un corridor du golfe Persique précédemment sécurisé par les forces américaines dans le cadre de l’opération baptisée « Project Freedom ». Cette initiative visait à faciliter la circulation maritime dans la région, avant d’être suspendue en raison des réticences de plusieurs alliés arabes du Golfe.

Parmi les navires ayant bénéficié de ce dispositif figure un pétrolier grec transportant deux millions de barils de brut. Immobilisé dans le golfe Persique depuis le début du mois de mars, il aurait récemment quitté la région en longeant les côtes omanaises avant de reprendre sa route vers l’Inde.

Les données de la société d’intelligence maritime Kpler indiquent que moins de cinq navires par jour ont traversé le détroit d’Ormuz de cette manière depuis le 2 mars. Il n’est toutefois pas possible de déterminer combien d’entre eux ont été directement guidés par l’armée américaine.

La majorité des navires continuent d’emprunter l’itinéraire autorisé par l’Iran, selon les mêmes données.

Interrogé par le Wall Street Journal, le capitaine Tim Hawkins, porte-parole du Commandement central américain (CENTCOM), a confirmé que les forces américaines maintenaient une communication et une coordination permanentes avec les navires traversant le détroit.

Le détroit d’Ormuz demeure l’un des points stratégiques les plus sensibles du commerce mondial, une part importante des exportations mondiales de pétrole transitant par cette voie maritime.