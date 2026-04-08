Les experts militaires ukrainiens vont continuer leur travail au Moyen-Orient, dit Volodymyr Zelensky

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé que les équipes d’experts militaires ukrainiens déployées au Moyen-Orient poursuivraient leur mission, malgré l’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu temporaire entre les États-Unis et l’Iran. Kiev entend ainsi maintenir son soutien aux partenaires régionaux face aux menaces persistantes, notamment liées aux drones de conception iranienne.

« Les équipes d’experts militaires ukrainiennes continueront à travailler dans la région pour contribuer au développement des capacités de sécurité », a déclaré Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien a par ailleurs salué l’accord de trêve, tout en soulignant que la vigilance restait de mise dans un contexte encore instable.

Depuis mars, l’Ukraine a déployé environ 200 spécialistes en drones au Moyen-Orient. Leur mission consiste à partager leur expertise acquise sur le front ukrainien, en particulier dans la détection, l’interception et la neutralisation de drones de type Shahed, largement utilisés par l’Iran et ses alliés dans les conflits régionaux.

Cette coopération militaire s’inscrit dans un cadre plus large de partenariats sécuritaires entre Kiev et plusieurs pays du Moyen-Orient, confrontés à une intensification des attaques de drones et de missiles. L’expérience ukrainienne, forgée face aux attaques russes, est aujourd’hui considérée comme particulièrement précieuse pour adapter les dispositifs de défense.

La décision de maintenir ces équipes sur place reflète la volonté de l’Ukraine de s’imposer comme un acteur de sécurité au-delà de son propre théâtre de guerre. Elle intervient également alors que les tensions restent élevées, malgré les efforts diplomatiques engagés.

En poursuivant cette mission, Kiev envoie un signal clair : le cessez-le-feu ne met pas fin aux menaces, et la coopération militaire internationale demeure essentielle pour prévenir toute reprise des hostilités dans une région stratégique.