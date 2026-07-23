Les fédérations d’escalade votent sur une possible suspension d’Israël

Les 104 fédérations nationales d’escalade sont appelées à se prononcer ce jeudi sur une éventuelle suspension des fédérations israélienne, russe et biélorusse, rapporte L’Équipe.

Le vote se déroulera lors d’une assemblée générale extraordinaire de World Climbing. Il portera notamment sur l’avenir de la Fédération israélienne d’escalade, l’ILCA, dans les compétitions internationales.

Cette consultation, présentée comme un cas unique dans le monde du sport, intervient sous la pression de plusieurs collectifs militants réclamant l’exclusion d’Israël.

Plusieurs actions propalestiniennes avaient été organisées pendant la Coupe du monde d’escalade, disputée du 10 au 12 juillet à Chamonix.

Le 12 juillet, un groupe d’alpinistes anonymes avait notamment déployé un drapeau palestinien de 540 mètres carrés depuis les aiguilles dominant la ville, à près de 3 500 mètres d’altitude.

Une manifestation avait également été organisée le 10 juillet par plusieurs collectifs locaux, nationaux et internationaux afin d’afficher leur soutien aux grimpeurs palestiniens et, plus largement, à la population palestinienne.

Cette mobilisation trouve un écho particulier au sein de la communauté des grimpeurs, traditionnellement engagée sur les questions politiques et sociales.

La Campagne BDS France a publiquement demandé à la Fédération française de la montagne et de l’escalade de voter en faveur de la suspension de l’ILCA. Le collectif accuse la fédération israélienne de contribuer, par le sport, à légitimer la politique menée par Israël à l’égard des Palestiniens.

BDS France a également lancé une pétition destinée à faire pression sur la fédération française avant le scrutin.

Le résultat du vote déterminera si les fédérations israélienne, russe et biélorusse pourront continuer à participer aux instances et aux compétitions internationales d’escalade.