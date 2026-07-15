« Yalla Intifada » : Greta Thunberg provoque une vive polémique lors d’un rassemblement à Berlin

La militante participait samedi à un rassemblement organisé devant une usine de munitions du groupe allemand Rheinmetall, dans le quartier de Wedding. Le site doit être reconverti afin de produire notamment des éléments destinés à des obus d’artillerie de 155 mm.

Des photographies diffusées sur les réseaux sociaux montrent Greta Thunberg au milieu des manifestants avec ce slogan, qui associe le terme arabe « yalla », signifiant « allez », au mot « intifada ». Ses détracteurs estiment que cette formule fait directement référence aux soulèvements palestiniens, marqués par de nombreux attentats contre des civils israéliens.

Le Combat Antisemitism Movement a dénoncé cette apparition, affirmant que le slogan renvoie à des campagnes de violence ayant fait plus d’un millier de morts en Israël. La première Intifada, entre 1987 et 1993, a coûté la vie à environ 200 Israéliens, tandis que la seconde, entre 2000 et 2005, a été marquée par des attentats-suicides, des fusillades et d’autres attaques ayant tué plus de 1 000 Israéliens.

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Connue à l’origine pour son engagement en faveur du climat, Greta Thunberg s’est progressivement investie dans les mobilisations propalestiniennes depuis le début de la guerre à Gaza. Elle a notamment participé à plusieurs tentatives de flottille vers l’enclave palestinienne, interceptées par Israël, avant d’être placée en détention puis expulsée.

En décembre 2025, elle avait également été arrêtée à Londres lors d’une manifestation de soutien à des membres emprisonnés de Palestine Action, un groupe interdit au Royaume-Uni au titre de la législation antiterroriste.

Son apparition avec le slogan « Yalla Intifada » marque une nouvelle étape dans son engagement contre Israël et relance les critiques sur la frontière entre militantisme propalestinien et glorification de mouvements violents.