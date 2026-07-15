« Yalla Intifada » : Greta Thunberg provoque une vive polémique lors d’un rassemblement à Berlin

L’activiste suédoise Greta Thunberg a suscité l’indignation après être apparue, lors d’une manifestation à Berlin, vêtue d’un tee-shirt portant l’inscription « Yalla Intifada ».

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Swedish activist Greta Thunberg speaks as she arrives at the Eleftherios Venizelos International Airport in Athens, Monday, Oct. 6, 2025 after being deported from Israel for taking part in a Gaza-bound aid flotilla.
Swedish activist Greta Thunberg speaks as she arrives at the Eleftherios Venizelos International Airport in Athens, Monday, Oct. 6, 2025 after being deported from Israel for taking part in a Gaza-bound aid flotilla. AP Photo/Petros Giannakouris

La militante participait samedi à un rassemblement organisé devant une usine de munitions du groupe allemand Rheinmetall, dans le quartier de Wedding. Le site doit être reconverti afin de produire notamment des éléments destinés à des obus d’artillerie de 155 mm.

Des photographies diffusées sur les réseaux sociaux montrent Greta Thunberg au milieu des manifestants avec ce slogan, qui associe le terme arabe « yalla », signifiant « allez », au mot « intifada ». Ses détracteurs estiment que cette formule fait directement référence aux soulèvements palestiniens, marqués par de nombreux attentats contre des civils israéliens.

Le Combat Antisemitism Movement a dénoncé cette apparition, affirmant que le slogan renvoie à des campagnes de violence ayant fait plus d’un millier de morts en Israël. La première Intifada, entre 1987 et 1993, a coûté la vie à environ 200 Israéliens, tandis que la seconde, entre 2000 et 2005, a été marquée par des attentats-suicides, des fusillades et d’autres attaques ayant tué plus de 1 000 Israéliens.

https://x.com/i/web/status/2076726444550426634

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Connue à l’origine pour son engagement en faveur du climat, Greta Thunberg s’est progressivement investie dans les mobilisations propalestiniennes depuis le début de la guerre à Gaza. Elle a notamment participé à plusieurs tentatives de flottille vers l’enclave palestinienne, interceptées par Israël, avant d’être placée en détention puis expulsée.

En décembre 2025, elle avait également été arrêtée à Londres lors d’une manifestation de soutien à des membres emprisonnés de Palestine Action, un groupe interdit au Royaume-Uni au titre de la législation antiterroriste.

Son apparition avec le slogan « Yalla Intifada » marque une nouvelle étape dans son engagement contre Israël et relance les critiques sur la frontière entre militantisme propalestinien et glorification de mouvements violents.

Greta Thunberg est arrivée à Paris
Greta Thunberg est arrivée à Paris
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