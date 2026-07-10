Mondial 2026 : l’Égypte lie son élimination à l’engagement propalestinien de son sélectionneur

Un responsable de la Fédération égyptienne de football a suggéré que les décisions arbitrales controversées lors de l’élimination de l’Égypte face à l’Argentine pourraient être liées au soutien affiché par le sélectionneur Hossam Hassan à la cause palestinienne.

L’Égypte a quitté la Coupe du monde après une défaite spectaculaire 3-2 en huitièmes de finale, alors qu’elle menait 2-0. Mustafa Abu Zahra, membre du conseil d’administration de la Fédération, a estimé que, même si l’équipe avait été pénalisée en raison des prises de position de son entraîneur, son message de solidarité en valait la peine. "La Palestine est la préoccupation de chaque Égyptien", a-t-il déclaré, ajoutant que son pays avait malgré tout "gagné en soutenant la cause".

Hossam Hassan s’était notamment illustré après la victoire aux tirs au but contre l’Australie en se promenant sur la pelouse avec un drapeau palestinien. Il avait dédié la qualification aux peuples égyptien et palestinien, tandis que des supporters scandaient "Free Palestine". Les images avaient rapidement circulé sur les réseaux sociaux.

La tension est encore montée après la rencontre contre l’Argentine. Des vidéos diffusées en ligne montrent le sélectionneur égyptien réagir vivement à la présence d’un drapeau israélien dans les tribunes d’Atlanta. Il aurait tenté de se diriger vers le supporter qui le brandissait avant d’être retenu par les agents de sécurité. Une altercation aurait ensuite opposé Hossam Hassan et son frère Ibrahim, entraîneur adjoint, à un photographe.

La polémique porte principalement sur un but égyptien annulé après intervention de la VAR et sur une action impliquant Mohamed Salah peu avant le but victorieux de l’Argentine. Le maire de New York, Zohran Mamdani, a lui aussi estimé que l’Égypte avait été "volée".

La FIFA a toutefois rejeté toute accusation de parti pris. Son responsable de l’arbitrage, Pierluigi Collina, a défendu les décisions prises et affirmé que les arbitres avaient agi en toute indépendance.