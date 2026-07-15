Les inscriptions dans les écoles juives de la diaspora augmentent face à l’antisémitisme

Les écoles juives enregistrent une hausse de leurs effectifs dans une grande partie de la Diaspora, sur fond de recrudescence de l’antisémitisme depuis le massacre du 7 octobre 2023, selon de nouvelles données publiées par la Fondation Yael.

Parmi les 145 établissements soutenus par l’organisation dans plus de 45 pays, 52 % ont constaté une augmentation du nombre d’élèves, tandis que 26 % ont maintenu des effectifs stables. Pour la fondation, ces chiffres montrent que de nombreuses familles juives choisissent de renforcer l’éducation et l’identité juives de leurs enfants face au climat d’insécurité.

"La situation de l’éducation juive est aujourd’hui bien plus encourageante que beaucoup ne l’imaginent", souligne Chaya Yosovich, directrice générale de la Fondation Yael. Une progression est notamment observée en France, en Allemagne et au Brésil, mais aussi au sein de communautés plus modestes, comme en Estonie, en Géorgie, au Kirghizstan, en Norvège ou au Portugal.

En France, aucun des 23 établissements du réseau n’a signalé de baisse des inscriptions et plusieurs disposent désormais de listes d’attente. Plus de la moitié des écoles considérées comme vulnérables, notamment certaines situées en Ukraine en guerre, ont également réussi à maintenir ou à accroître leurs effectifs.

"Les parents prennent délibérément la décision d’investir davantage dans l’identité juive de leurs enfants par l’éducation", affirme Chaya Yosovich. Selon elle, l’école juive est devenue "une source de confiance, de résilience et de continuité".