Les six milliards de dollars iraniens bloqués au Qatar au cœur des dernières négociations avec Washington

L’un des principaux obstacles à la conclusion d’un mémorandum d’entente entre les États-Unis et l’Iran concerne le déblocage de 6 milliards de dollars de fonds iraniens actuellement détenus au Qatar, selon le New York Post.

D’après le journal américain, Washington étudie la possibilité de libérer progressivement ces fonds sous forme d’aide humanitaire, notamment pour l’achat de denrées alimentaires et de fournitures médicales. Cette mesure serait conditionnée au respect par Téhéran de plusieurs engagements, parmi lesquels l’ouverture du détroit d’Ormuz à la navigation et le déminage de cette voie maritime stratégique.

Le quotidien ne précise toutefois pas si cette proposition émane directement de l’administration américaine ou si elle figure déjà dans le projet d’accord en discussion entre les deux parties.

Ces 6 milliards de dollars avaient été transférés vers des comptes qataris en septembre 2023 dans le cadre d’un accord d’échange de prisonniers entre Washington et Téhéran. À l’époque, l’administration du président Joe Biden avait autorisé le transfert de fonds iraniens auparavant bloqués en Corée du Sud.

Cependant, l’accès à cet argent a été suspendu après l’attaque menée par l’organisation terroriste Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, qui a déclenché la guerre à Gaza.

Les discussions entre les États-Unis et l’Iran semblent désormais entrer dans une phase décisive. Donald Trump a indiqué vendredi avoir réuni ses principaux conseillers dans la « Situation Room » de la Maison-Blanche afin de prendre une « décision finale » sur les négociations.

Selon le New York Times, la réunion s’est toutefois achevée sans décision définitive. Un haut responsable américain a affirmé qu’un accord demeurait proche, mais que plusieurs points sensibles, dont le déblocage des fonds iraniens, faisaient encore l’objet d’intenses discussions.

Le dossier apparaît ainsi comme l’un des derniers verrous à faire sauter avant une éventuelle entente entre Washington et Téhéran.