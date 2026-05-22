Les ventes d’armes à Taïwan suspendues à cause de la guerre contre l’Iran, assure le Pentagone

Les ventes d’armes américaines à Taïwan sont actuellement suspendues en raison des besoins militaires liés à la guerre contre l’Iran, a indiqué jeudi un responsable du Pentagone lors d’une audition parlementaire. Une annonce sensible, alors que ces livraisons constituent depuis longtemps un point de friction majeur entre Washington et Pékin, la Chine considérant l’île comme une partie de son territoire.

Hung Cao, ministre délégué par intérim à la Marine, était interrogé sur une acquisition de 14 milliards de dollars destinée à Taïwan, aujourd’hui bloquée. Il a expliqué que la priorité immédiate de l’administration américaine était de préserver ses stocks de munitions pour les opérations en cours au Moyen-Orient.

«Pour l’instant, nous faisons une pause afin de nous assurer que nous avons les munitions dont nous avons besoin pour l’opération Epic Fury» lancée le 28 février contre l’Iran, a-t-il répondu. Le responsable du Pentagone a toutefois assuré que les réserves américaines restaient «suffisantes», tout en soulignant la prudence de Washington : «Nous voulons simplement nous assurer que nous avons tout ce qu’il nous faut, puis les ventes militaires à l’étranger reprendront lorsque l’administration le jugera nécessaire».

Washington avait approuvé fin 2025 une deuxième vente d’armes à Taipei depuis le retour de Donald Trump au pouvoir, pour un montant de 11,1 milliards de dollars. Mais le président américain entretient désormais l’ambiguïté sur la suite des livraisons. Après sa visite à Pékin la semaine dernière, il avait affirmé que leur poursuite «dépendait de la Chine» et constituait «un très bon atout de négociation».