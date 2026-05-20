Shavouot, Israël et la morale juive : le plaidoyer spirituel du rabbin David Toledano

À l’approche de la fête de Shavouot, le rabbin David Toledano a livré sur i24NEWS une intervention sur le sens du judaïsme dans une période marquée par la guerre et la montée de l’antisémitisme à travers le monde.

Revenant sur la symbolique de Shavouot, le rabbin rappelle que cette fête marque l’aboutissement du chemin commencé à Pessah : la sortie d’Égypte puis le don de la Torah au mont Sinaï. « Le peuple juif reçoit alors sa mission », explique-t-il, évoquant une fête qui symbolise à la fois la naissance spirituelle d’Israël et l’émergence de sa royauté à travers la figure biblique de Ruth, ancêtre du roi David.

Pour David Toledano, Shavouot possède une dimension particulière en Israël, y compris dans les milieux laïcs et les kibboutz. Il y voit l’expression d’un « retour inconscient vers les racines » et vers une identité nationale profondément liée à la terre d’Israël. Une fête qui, selon lui, dépasse largement la seule pratique religieuse.

Mais c’est surtout sur la question de l’antisémitisme contemporain que son intervention prend une tonalité plus grave. Alors que les accusations visant Israël se multiplient depuis la guerre à Gaza, le rabbin développe une lecture spirituelle de cette hostilité. Selon lui, la haine des Juifs accompagne historiquement la transmission du message moral porté par la Torah. « Lorsque la morale descend dans le monde, elle impose aussi une responsabilité », affirme-t-il.

David Toledano déplore un monde qui, selon lui, détourne le regard d’autres tragédies tout en concentrant son attention sur Israël. Malgré cela, il appelle à ne pas céder au ressentiment ni à abandonner les valeurs morales juives, y compris en temps de guerre. Ancien combattant de Tsahal, il insiste sur l’importance de préserver « cette lumière universelle » portée par le judaïsme.

Enfin, à travers la figure de Ruth, convertie devenue matrice de la royauté d’Israël, le rabbin voit la preuve que le judaïsme porte un message universel et ouvert aux autres peuples.