Le frère de l'otage assassiné Itzik Elgarat refuse d’assister aux funérailles de Ran Gvili en raison de la présence de Netanyahou

Danny Elgarat, frère d’Itzik Elgarat, otage tué par les terroristes du Hamas, a annoncé qu’il n’assisterait pas aux funérailles de Ran Gvili, prévues aujourd’hui, en raison de la présence annoncée du Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui doit y prononcer un éloge funèbre. Dans un message publié sur X, il explique avoir renoncé à s’y rendre après avoir appris que celui qu’il qualifie de responsable de "l’abandon des otages" et de "la Shoah du 7 octobre" serait présent. Il accuse Netanyahou de ne pas avoir assisté à des milliers de funérailles de victimes et de soldats depuis le début de la guerre, et d’agir aujourd’hui par calcul politique à l’approche d’échéances électorales. Refusant de participer à ce qu’il décrit comme un "événement électoral déguisé", Danny Elgarat indique qu’il ira rendre hommage à Ran Gvili auprès de ses parents durant la shiva, la période de deuil juive. Le président israélien Isaac Herzog, également attendu à la cérémonie, a pour sa part déjà pris part à plusieurs funérailles d’otages par le passé.