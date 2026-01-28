LIVE BLOG | L'Iran dément toute demande de négociations avec les États-Unis
Aucune discussion ne peut avoir lieu sous la menace ou face à des exigences jugées excessives, estime Téhéran
Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a affirmé qu’aucun contact récent n’avait eu lieu avec l’émissaire américain Steve Witkoff et que l’Iran n’avait formulé aucune demande de négociations avec les États-Unis, selon les médias officiels iraniens. Cette mise au point intervient après des déclarations du président américain Donald Trump évoquant l’envoi d’une nouvelle "armada" vers l’Iran et son souhait de parvenir à un accord avec Téhéran, dans un contexte de renforcement du dispositif militaire américain dans le Golfe. Abbas Araghchi a toutefois reconnu que des intermédiaires poursuivaient des consultations avec l’Iran, tout en soulignant que la position de Téhéran restait inchangée : aucune discussion ne peut avoir lieu sous la menace ou face à des exigences jugées excessives. De son côté, le président iranien Massoud Pezeshkian a indiqué lors d’un échange avec le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane que l’Iran soutiendrait toute initiative, conforme au droit international, visant à éviter un conflit.
Heurts en Judée-Samarie : un Israélien et trois Palestiniens blessés, deux femmes arrêtées
Des heurts ont éclaté mardi soir en Judée-Samarie, à la suite de signalements faisant état de l’agression d’un citoyen israélien par plusieurs Palestiniens dans le village de Khirbet al-Haliyawe, au cours de laquelle une partie de son troupeau et de son équipement personnel auraient été volés, a indiqué le porte-parole de l’armée israélienne. Parallèlement, d’autres frictions ont été signalées à Khirbet al-Fakhit, après l’arrivée de citoyens israéliens dans le secteur. Des forces de Tsahal et des policiers de la région de Hébron sont intervenus pour disperser les affrontements et rétablir l’ordre. Un Israélien et trois Palestiniens ont été blessés et évacués pour recevoir des soins médicaux. Au cours des opérations, une officier de Tsahal a été agressée par une femme palestinienne et blessée au visage. Deux suspectes palestiniennes ont été interpellées et transférées à la police israélienne pour enquête.
Nasry Asfura reçoit les lettres de créance de l'ambassadeur d'Israël comme premier acte en tant que président du Honduras
Quelques minutes après avoir prêté serment en tant que président du Honduras, Nasry Asfura a choisi comme premier acte en tant que chef de l'État de recevoir les lettres de créance de l'ambassadeur d'Israël, Nadav Goren. "Il s'agit du premier ambassadeur à recevoir cet honneur rare, signe d'un engagement fort en faveur des relations entre les deux pays", a déclaré le ministère israélien des Affaires étrangères.
L’Iran exécute un homme accusé d’espionnage au profit d’Israël
Les autorités iraniennes ont annoncé l’exécution d’un homme reconnu coupable d’espionnage pour le compte d’Israël. Selon le site Mizan, organe du pouvoir judiciaire iranien, Hamidreza Sabet Esmaeilipour, arrêté le 29 avril 2025, a été pendu après avoir été condamné pour "coopération en matière de renseignement" avec le Mossad, notamment via la transmission de documents et d’informations classifiés. La sentence aurait été confirmée par la Cour suprême à l’issue des procédures judiciaires. Cette exécution s’inscrit dans un contexte de durcissement, les condamnations à mort de personnes accusées d’espionnage en faveur d’Israël s’étant multipliées depuis l’an dernier, à la suite de la Guerre des douze jours ayant opposé les deux ennemis en juin.
Le frère de l'otage assassiné Itzik Elgarat refuse d’assister aux funérailles de Ran Gvili en raison de la présence de Netanyahou
Danny Elgarat, frère d’Itzik Elgarat, otage tué par les terroristes du Hamas, a annoncé qu’il n’assisterait pas aux funérailles de Ran Gvili, prévues aujourd’hui, en raison de la présence annoncée du Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui doit y prononcer un éloge funèbre. Dans un message publié sur X, il explique avoir renoncé à s’y rendre après avoir appris que celui qu’il qualifie de responsable de "l’abandon des otages" et de "la Shoah du 7 octobre" serait présent. Il accuse Netanyahou de ne pas avoir assisté à des milliers de funérailles de victimes et de soldats depuis le début de la guerre, et d’agir aujourd’hui par calcul politique à l’approche d’échéances électorales. Refusant de participer à ce qu’il décrit comme un "événement électoral déguisé", Danny Elgarat indique qu’il ira rendre hommage à Ran Gvili auprès de ses parents durant la shiva, la période de deuil juive. Le président israélien Isaac Herzog, également attendu à la cérémonie, a pour sa part déjà pris part à plusieurs funérailles d’otages par le passé.
Le secrétaire d’État américain met en garde la présidente par intérim du Venezuela si elle ne coopère pas
Le secrétaire d’État américain Marco Rubio doit avertir mercredi devant le comité des Affaires étrangères du Sénat que l’administration de Donald Trump est prête à envisager de nouvelles actions militaires si la présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodríguez, ne se conforme pas aux attentes de Washington, ont rapporté plusieurs médias. Rubio devrait souligner que Rodríguez, qui a succédé à Nicolás Maduro après sa capture par les forces américaines en début de mois, "connaît bien le sort" de son prédécesseur et que sa coopération est essentielle pour atteindre les objectifs américains, notamment l’ouverture du secteur pétrolier et le soutien à la stabilité du pays. L’administration insiste sur le fait qu’il ne s’agit pas d’une guerre ouverte, mais a averti qu’elle pourrait recourir à la force "si d’autres méthodes échouent".
Le Salvador rejoint le Conseil de paix de Donald Trump
Le Salvador a été confirmé comme étant le 27e pays membre du Conseil de paix mis en place par le président américain Donald Trump. L’annonce a été faite via le compte X officiel du Conseil. Il rejoint notamment Israël, l’Égypte, l’Arabie saoudite, le Qatar, la Jordanie, les Émirats arabes unis, la Turquie, ainsi que plusieurs pays d’Asie, d’Europe de l’Est et d’Amérique latine. En parallèle, près d’une douzaine de pays, dont la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, le Canada et la Suède, ont indiqué refuser ou avoir décliné l’invitation. D’autres, comme la Chine, l’Inde, la Russie ou l’Union européenne, n’ont pas encore répondu, Washington précisant que certaines adhésions pourraient nécessiter une approbation parlementaire préalable.
New York : un rabbin agressé le jour de la commémoration de la Shoah
Un rabbin a été agressé physiquement à New York, dans le quartier de Forest Hills (Queens), alors que la ville commémorait la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de la Shoah et que plusieurs monuments étaient illuminés en jaune. Selon des élus locaux, l’homme a été insulté, menacé et frappé en raison de son identité juive, sans toutefois subir de blessures graves. Le contrôleur financier de la ville, Mark Levine, a précisé que l’agresseur l’avait abordé en proférant une insulte antisémite avant de le frapper au visage. Les responsables politiques ont fermement condamné l’attaque, rappelant que les Juifs constituent à New York la cible principale des crimes de haine, avec en moyenne près d’un acte antisémite signalé chaque jour l’an dernier, un chiffre que les autorités estiment en deçà de la réalité.
États-Unis : la députée anti-israélienne, Ilhan Omar, aspergée d'un liquide non identifié lors d’un discours à Minneapolis
La députée démocrate américaine anti-israélienne, Ilhan Omar, a été prise pour cible mardi soir à Minneapolis par un homme qui a projeté sur elle un liquide non identifié à l’aide d’une seringue pendant un discours public, avant d’être immédiatement maîtrisé par le service de sécurité. L’agresseur a été évacué de la salle, tandis que l’élue, régulièrement attaquée par le président Donald Trump, a poursuivi son intervention en affirmant vouloir rester "résiliente face à tout ce qu’on pourrait lui lancer". L’incident s’est produit lors d’une réunion publique dans un contexte de fortes tensions locales, alors que la ville est secouée par une vague de troubles liée à une répression violente contre l’immigration, ayant déjà fait deux morts ce mois-ci.
Riyad refuse toute attaque contre l’Iran depuis son territoire
L’Arabie saoudite a affirmé qu’elle ne permettrait pas que des attaques contre l’Iran soient lancées depuis son territoire ou son espace aérien. Selon un communiqué du ministère saoudien des Affaires étrangères, le prince héritier Mohammed ben Salmane a assuré le président iranien Massoud Pezeshkian de la position ferme du royaume lors d’un entretien téléphonique ce mercredi. Riyad a réaffirmé son attachement au respect de la souveraineté de la République islamique d’Iran et son refus catégorique de voir son sol ou son ciel utilisés pour toute action militaire dirigée contre Téhéran.
Amos Hochstein à i24NEWS : "les propos de Netanyahou sur Biden sont mensongers et ingrats"
L'ancien conseiller de Joe Biden, Amos Hochstein, a vivement réagi mercredi aux déclarations de Benjamin Netanyahou, affirmant qu’elles relevaient d’un "mensonge total" et d’une "profonde ingratitude" envers les États-Unis. S’exprimant auprès d’i24NEWS, il a rejeté l’accusation selon laquelle des soldats israéliens seraient tombés à Gaza faute de munitions fournies par Washington sous l’administration Biden, rappelant que les États-Unis avaient "sauvé Israël à maintes reprises dans ses moments les plus vulnérables". Dans un message publié sur X, Hochstein a par ailleurs souligné que plus de 20 milliards de dollars d’aide militaire, la plus importante de l’histoire d’Israël, avaient été accordés, que deux porte-avions américains avaient été déployés pour prévenir une guerre régionale et que les forces américaines avaient contribué à contrer à deux reprises les attaques de missiles et de drones iraniens. Selon lui, face à un tel soutien, "la seule réponse acceptable" à l’égard de Joe Biden et du peuple américain devrait être "merci".
