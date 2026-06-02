Danny Danon à l’ONU : « Sans paix dans le nord d’Israël, il n’y aura pas de paix pour le Hezbollah »

L’ambassadeur d’Israël à l’ONU, Danny Danon, a présenté un drone devant le Conseil de sécurité lors d’un débat sur le Liban. Danny Danon a affirmé que le Hezbollah avait tiré environ 9 000 roquettes contre Israël et lancé des centaines de drones depuis le 2 mars, en violation de la résolution 1701. Il a également accusé plus de 2 500 membres du Hezbollah d’opérer au sud du Litani et de transformer des villages ainsi que des infrastructures civiles en avant-postes militaires au service de l’Iran. « Le problème, c’est le Hezbollah. Il est temps de l’appeler par son nom », a déclaré Danny Danon.