LIVE BLOG | Danny Danon à l’ONU : « Sans paix dans le nord d’Israël, il n’y aura pas de paix pour le Hezbollah »
L’ambassadeur d’Israël à l’ONU, Danny Danon, a présenté un drone devant le Conseil de sécurité lors d’un débat sur le Liban.
Danny Danon à l’ONU : « Sans paix dans le nord d’Israël, il n’y aura pas de paix pour le Hezbollah »
L’ambassadeur d’Israël à l’ONU, Danny Danon, a présenté un drone devant le Conseil de sécurité lors d’un débat sur le Liban. Danny Danon a affirmé que le Hezbollah avait tiré environ 9 000 roquettes contre Israël et lancé des centaines de drones depuis le 2 mars, en violation de la résolution 1701. Il a également accusé plus de 2 500 membres du Hezbollah d’opérer au sud du Litani et de transformer des villages ainsi que des infrastructures civiles en avant-postes militaires au service de l’Iran. « Le problème, c’est le Hezbollah. Il est temps de l’appeler par son nom », a déclaré Danny Danon.
Nord d’Israël : le temps pour se mettre à l’abri passe à 90 secondes
À partir d’aujourd’hui à 16h00, le Commandement du front intérieur étend de 60 à 90 secondes le temps de protection accordé à 161 localités du nord d’Israël, ainsi qu’à Haïfa, les Krayot et le Carmel. Selon Tsahal, cette décision fait suite à un processus d’évaluation opérationnelle et technologique destiné à améliorer la protection des civils. Le commandant du Front intérieur affirme que cet allongement du délai « peut sauver des vies ». La mesure sera intégrée à l’ensemble des plateformes d’alerte du Front intérieur, incluant les sirènes, l’application mobile et le portail officiel.
CNN confirme un échange très tendu entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou
Selon CNN, l’appel téléphonique de lundi entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou a été particulièrement houleux. Le président américain aurait pressé le Premier ministre israélien de réduire ses plans d’opérations militaires au Liban, qui risquaient de compromettre ses efforts pour obtenir un accord préliminaire avec l’Iran. D’après deux sources citées par CNN, Donald Trump aurait utilisé des propos très durs pour exprimer son désaccord, rappelant à Benjamin Netanyahou son soutien passé et l’avertissant qu’une offensive au Liban pourrait isoler davantage Israël.
Selon Axios, Donald Trump se serait emporté contre Benjamin Netanyahou lors d’un appel téléphonique consacré à l’escalade israélienne au Liban, estimant qu’une frappe sur Beyrouth isolerait davantage Israël sur la scène internationale. D’après plusieurs sources citées par Axios, Trump aurait rappelé son soutien à Benjamin Netanyahou durant son procès pour corruption, allant jusqu’à affirmer qu’il l’avait aidé à éviter la prison. Selon un responsable américain cité par Axios, Trump aurait accusé Netanyahou de nuire à l’image d’Israël et aux efforts diplomatiques américains, dans un échange décrit comme particulièrement tendu.