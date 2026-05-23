LIVE BLOG | L'Iran accuse les États-Unis de saboter les négociations avec des "exigences excessives"
Donald Trump envisage de plus en plus de reprendre les frappes contre Téhéran.
Nord d’Israël : un impact signalé dans la région de Rosh Hanikra
Tsahal indique qu’un impact aérien a été identifié dans la région de Rosh Hanikra, près de la frontière libanaise. Aucune sirène d’alerte n’a été déclenchée. L’armée précise que l’incident fait l’objet d’une enquête.
Kiryat Shmona : un impact signalé en territoire israélien près de la frontière libanaise
Tsahal indique qu’après les sirènes d’alerte déclenchées à Kiryat Shmona, l’impact d’une cible aérienne suspecte a été identifié près de la frontière entre Israël et le Liban, en territoire israélien. Les circonstances exactes de l’incident restent en cours d’examen.
L'Iran accuse les États-Unis de saboter les négociations avec des "exigences excessives"
L’Iran a accusé samedi les États-Unis de perturber les négociations visant à mettre fin à la guerre, dénonçant des «positions contradictoires et demandes excessives répétées» de Washington. Lors d’un échange avec le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres, le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a estimé que ces facteurs «perturbent le processus de négociations menées sous l’égide du Pakistan». Malgré cela, il a assuré que «la République islamique d’Iran s’est engagée dans ce processus diplomatique avec un esprit de responsabilité et le plus grand sérieux» et qu’elle cherche à parvenir à «un résultat raisonnable et équitable».
Iran-Pakistan : des discussions nocturnes entre Asim Munir et Abbas Araghchi à Téhéran
Le chef de l’armée pakistanaise, Asim Munir, s’est entretenu jeudi à Téhéran avec le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi, alors qu’Islamabad intensifie ses efforts diplomatiques pour tenter de jouer un rôle de médiateur entre l’Iran et les États-Unis. Selon les médias d’État iraniens, les discussions se sont prolongées tard dans la nuit. Les deux responsables ont échangé sur les dernières initiatives diplomatiques visant à empêcher une nouvelle escalade régionale et à mettre fin à la guerre avec l’Iran.
🚨 Les sirènes d'alerte à l'intrusion aérienne retentissent dans le nord d'Israël
Yémen : une embarcation s’est approchée d’un pétrolier avant de rebrousser chemin
Une petite embarcation transportant cinq personnes s’est approchée d’un pétrolier naviguant à environ 200 milles nautiques à l’ouest de l’île yéménite de Socotra, a indiqué l’agence britannique UKMTO. Selon l’organisme de surveillance maritime, l’équipe de sécurité armée du navire a été déployée, poussant l’embarcation à changer de direction et à s’éloigner du tanker.
San Diego : le comportement d’un adolescent impliqué dans l’attaque contre une mosquée avait conduit la police à saisir 26 armes l’an dernier
L’un des adolescents ayant tué trois personnes dans une mosquée de San Diego avait déjà été signalé aux autorités l’an dernier pour un comportement jugé inquiétant et une fascination pour les nazis et les auteurs de fusillades de masse, selon des documents judiciaires. Les policiers ayant effectué une visite de contrôle au domicile de Caleb Vazquez avaient indiqué qu’il était impliqué dans des «comportements suspects glorifiant les nazis et les tueurs de masse». En janvier 2025, un tribunal avait autorisé la saisie de 26 armes appartenant à son père, en vertu d’une loi californienne permettant de confisquer les armes à des personnes considérées comme dangereuses. Les parents avaient finalement transféré volontairement les armes dans un dépôt sécurisé. Les autorités affirment que Caleb Vazquez, 18 ans, et Cain Clark, 17 ans, s’étaient radicalisés en ligne. Avant l’attaque contre le Centre islamique de San Diego, la mère de Cain Clark avait signalé la disparition d’armes de son domicile. Les deux adolescents se sont ensuite suicidés après la fusillade. Selon les enquêteurs, des écrits retrouvés chez eux exprimaient des idées suprémacistes blanches, une admiration pour d’anciens auteurs de massacres et une haine visant notamment les Juifs, les musulmans et les Noirs.
Israël : un mort et six blessés dans une collision impliquant plusieurs véhicules dans le nord
Un homme de 35 ans a été tué et six autres personnes blessées dans une collision impliquant plusieurs véhicules près du kibboutz Ginegar, dans le nord d’Israël. Parmi les blessés figurent un garçon de 10 ans et un homme de 40 ans, tous deux grièvement touchés. Les circonstances exactes de l’accident font l’objet d’une enquête.
Liban : deux bâtiments frappés dans la région de Tyr après un avertissement d’évacuation
Deux bâtiments situés dans et autour de la ville de Tyr, dans le sud du Liban, ont été frappés vendredi soir après un avertissement d’évacuation émis par l’armée israélienne. Selon un correspondant de l’AFP, deux explosions ont été entendues successivement, provoquant d’importants panaches de fumée avant l’arrivée des équipes de la défense civile.
Liban : cinq frappes israéliennes signalées dans l’est du pays, près de la frontière syrienne
Israël aurait mené cinq frappes aériennes vendredi soir dans l’est du Liban, près de la frontière syrienne, selon l’agence officielle libanaise. Les raids auraient visé la région de Nabi Sreij, à la périphérie de la ville de Brital, peu avant minuit. Selon les médias libanais, ce secteur n’avait plus été visé depuis le cessez-le-feu du 17 avril.
Donald Trump envisagerait de plus en plus sérieusement des frappes contre l’Iran
L’administration Trump préparerait une nouvelle vague de frappes américaines contre l’Iran, selon CBS News, alors que les médiations diplomatiques se poursuivent en parallèle entre Washington et Téhéran. Aucune décision finale n’a toutefois encore été prise, précisent les médias américains. Selon CBS, Donald Trump a choisi de rester à la Maison-Blanche plutôt que d’assister au mariage de son fils ce week-end, tandis que plusieurs militaires américains et membres du renseignement auraient annulé leurs projets pour le week-end du Memorial Day.
De son côté, le média Axios rapporte que le président américain a réuni vendredi les principaux responsables de la sécurité nationale afin de discuter du dossier iranien. Selon des sources citées par le média, Trump envisagerait sérieusement de nouvelles frappes si aucun accord de dernière minute n’était trouvé dans les négociations. Toujours selon Axios, Donald Trump serait devenu «de plus en plus frustré» par les discussions avec l’Iran ces derniers jours. Sa position aurait progressivement évolué, passant d’une préférence pour la voie diplomatique à une option militaire plus assumée. Une porte-parole de la Maison-Blanche, Anna Kelly, a rappelé que «le président a été clair sur les conséquences si l’Iran refuse de conclure un accord».