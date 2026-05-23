San Diego : le comportement d’un adolescent impliqué dans l’attaque contre une mosquée avait conduit la police à saisir 26 armes l’an dernier

L’un des adolescents ayant tué trois personnes dans une mosquée de San Diego avait déjà été signalé aux autorités l’an dernier pour un comportement jugé inquiétant et une fascination pour les nazis et les auteurs de fusillades de masse, selon des documents judiciaires. Les policiers ayant effectué une visite de contrôle au domicile de Caleb Vazquez avaient indiqué qu’il était impliqué dans des «comportements suspects glorifiant les nazis et les tueurs de masse». En janvier 2025, un tribunal avait autorisé la saisie de 26 armes appartenant à son père, en vertu d’une loi californienne permettant de confisquer les armes à des personnes considérées comme dangereuses. Les parents avaient finalement transféré volontairement les armes dans un dépôt sécurisé. Les autorités affirment que Caleb Vazquez, 18 ans, et Cain Clark, 17 ans, s’étaient radicalisés en ligne. Avant l’attaque contre le Centre islamique de San Diego, la mère de Cain Clark avait signalé la disparition d’armes de son domicile. Les deux adolescents se sont ensuite suicidés après la fusillade. Selon les enquêteurs, des écrits retrouvés chez eux exprimaient des idées suprémacistes blanches, une admiration pour d’anciens auteurs de massacres et une haine visant notamment les Juifs, les musulmans et les Noirs.