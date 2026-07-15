LIVE BLOG | Un homme de 82 ans succombe à ses blessures trois mois après une frappe iranienne sur Haïfa
Michaël Katz, 82 ans, est décédé des suites de ses blessures, trois mois après avoir été grièvement blessé lors d’une frappe de missile iranien qui avait touché la ville de Haïfa.
Le Bahreïn affirme avoir intercepté de nouvelles attaques aériennes iraniennes
L’armée bahreïnie annonce avoir intercepté et détruit plusieurs attaques aériennes lancées par l’Iran tôt ce matin, après le déclenchement des sirènes d’alerte dans le pays. Le commandement militaire accuse Téhéran de poursuivre une « approche hostile systématique » et de mener des attaques visant des civils. Aucun bilan humain ou matériel n’a été communiqué dans l’immédiat.
Benjamin Netanyahou est attendu à Washington samedi
Selon un haut responsable israélien cité par i24NEWS, le Premier ministre Benyamin Netanyahou devrait s'envoler pour Washington dès samedi. Cette visite intervient dans un contexte de fortes tensions régionales, marqué par l'escalade entre les États-Unis et l'Iran. Aucune rencontre officielle avec le président Donald Trump n'a toutefois été confirmée à ce stade
Un homme de 82 ans succombe à ses blessures trois mois après une frappe iranienne sur Haïfa
Michaël Katz, 82 ans, est décédé des suites de ses blessures, trois mois après avoir été grièvement blessé lors d’une frappe de missile iranien qui avait touché la ville de Haïfa. Sa mort porte un nouveau bilan humain des attaques menées par l’Iran contre Israël.
Deux suspects arrêtés pour avoir fabriqué des explosifs destinés à viser Tsahal
Lors d’une opération nocturne menée mardi dans la brigade territoriale de Binyamin, les combattants de l’unité Duvdevan, guidés par le Shin Bet, ont arrêté deux suspects recherchés.
Selon Tsahal, les deux hommes fabriquaient des engins explosifs destinés à attaquer les forces israéliennes opérant dans la région.
Les soldats ont également interpellé un trafiquant d’armes en possession d’une importante quantité de matériel militaire.
Les suspects ont été remis aux forces de sécurité pour la poursuite de l’enquête.
Une nouvelle succursale de Japanika visée par une attaque à la grenade
Une grenade a été lancée dans la nuit contre un restaurant de la chaîne Japanika à Rosh Pina, sans faire de blessé. L’attaque s’inscrit dans une série d’environ 15 tirs et explosions en une semaine, sur fond de conflit présumé entre les familles criminelles Jarushi et Musli. Plusieurs établissements Japanika ont été ciblés ces derniers jours, tandis qu’une personne avait été légèrement blessée lundi à Tel-Aviv.
La Jordanie intercepte trois missiles iraniens
L’armée jordanienne affirme avoir abattu trois missiles lancés par l’Iran contre le royaume.
L’Iran affirme avoir visé des cibles américaines en Jordanie, au Koweït et à Bahreïn
Selon la télévision d’État iranienne, l’armée iranienne a ciblé la base d’Al-Azraq, en Jordanie, avec des drones, tandis que les Gardiens de la Révolution disent avoir lancé des missiles de croisière contre un centre logistique américain à Mina Abdullah, au Koweït. L’IRGC affirme également avoir frappé des installations utilisées par la Ve flotte américaine à Bahreïn.
Les Gardiens de la Révolution iraniens préviennent que le détroit d’Ormuz restera fermé « jusqu’à ce que les États-Unis mettent fin à leurs actes d’agression »
Les États-Unis frappent des dizaines de cibles iraniennes lors d’une opération de sept heures
Le Commandement central américain (CENTCOM) annonce avoir frappé des dizaines de cibles en Iran au cours d’une nouvelle vague de raids nocturnes ayant duré sept heures. Les forces américaines ont visé des sites de missiles et de drones, des capacités navales ainsi que des systèmes de défense côtière. Washington affirme vouloir réduire la capacité de Téhéran à menacer les navires commerciaux et leurs équipages, alors que les États-Unis rétablissent leur blocus naval contre l’Iran.
La Knesset rétablit le monopole du Grand Rabbinat sur la certification casher
La Knesset a adopté définitivement, par 46 voix contre 41, une loi rétablissant le monopole exclusif du Grand Rabbinat d'Israël sur la délivrance des certifications casher.
Porté par le parti Shas, ce texte fait partie des principales exigences des partis orthodoxes en échange de leur soutien à plusieurs projets de loi de la coalition gouvernementale.
La loi annule les réformes de la précédente coalition, qui autorisaient des organisations orthodoxes privées à délivrer leurs propres certificats de cacherout, à condition de respecter les normes fixées par l'État. Désormais, seule la certification du Grand Rabbinat sera reconnue officiellement.
Le Koweït annonce que l'incendie provoqué par une attaque iranienne est maîtrisé, aucune victime
Reuters – L'incendie déclenché sur un site visé par une attaque iranienne a été entièrement maîtrisé, a annoncé l'agence de presse officielle koweïtienne KUNA, citant les services de secours. Selon les autorités, six équipes de pompiers, appuyées par l'armée et la Garde nationale, sont intervenues sur place. Aucun blessé n'est à déplorer et les dégâts se limitent à des dommages matériels.
Donald Trump : « Nous allons les frapper très fort ce soir »
Donald Trump a promis une intensification immédiate de la campagne militaire américaine contre l’Iran. Le président a assuré que les frappes ne se limiteraient pas à une seule opération, mais qu’elles se poursuivraient pendant plusieurs jours. Lors d’un entretien accordé à Fox News, il a déclaré : « Nous allons les frapper très fort ce soir, demain soir, puis encore la nuit suivante. »