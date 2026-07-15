Deux suspects arrêtés pour avoir fabriqué des explosifs destinés à viser Tsahal

Lors d’une opération nocturne menée mardi dans la brigade territoriale de Binyamin, les combattants de l’unité Duvdevan, guidés par le Shin Bet, ont arrêté deux suspects recherchés.

Selon Tsahal, les deux hommes fabriquaient des engins explosifs destinés à attaquer les forces israéliennes opérant dans la région.

Les soldats ont également interpellé un trafiquant d’armes en possession d’une importante quantité de matériel militaire.

Les suspects ont été remis aux forces de sécurité pour la poursuite de l’enquête.