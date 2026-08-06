LIVE BLOG | Donald Trump : "Nous étions prêts à frapper l’Iran avec une puissance jamais vue depuis la Seconde Guerre mondiale"

Donald Trump aurait reproché à Pete Hegseth de ne pas l’avoir alerté sur les pénuries de munitions

Donald Trump a demandé des explications au secrétaire à la Guerre Pete Hegseth lors d’une réunion de l’administration à Camp David, lui reprochant de ne pas lui avoir présenté un tableau complet des pénuries de munitions, rapporte le Washington Post. Selon deux sources proches du dossier, le président américain aurait affirmé qu’il pensait que "le problème des munitions avait déjà été résolu". Pete Hegseth aurait alors rejeté la responsabilité sur son adjoint, chargé selon lui d’informer le président sur cette question. La Maison-Blanche et le Pentagone ont tous deux démenti ces informations.