LIVE BLOG | Donald Trump : "Nous étions prêts à frapper l’Iran avec une puissance jamais vue depuis la Seconde Guerre mondiale"
"Je préfère un accord avec l’Iran, car je ne veux pas tuer des gens", a ajouté le président américain
Deux explosions signalées près d’un pétrolier dans le détroit d’Ormuz
Un pétrolier a signalé avoir entendu deux explosions alors qu’il traversait le détroit d’Ormuz, au large d’Oman, a indiqué l’agence britannique de sécurité maritime UKMTO. L’incident s’est produit à environ neuf milles nautiques au sud-est de Kumzar. Le navire et son équipage sont sains et saufs, et aucun dommage environnemental n’a été signalé.
L’Iran menace les infrastructures énergétiques du Golfe en cas de nouvelle frappe américaine
L’Iran a averti les États du Golfe que toute nouvelle attaque américaine contre son territoire entraînerait des représailles contre des infrastructures énergétiques stratégiques dans la région, rapporte Reuters, citant cinq sources. Cette mise en garde aurait été transmise après que Donald Trump a menacé, le 28 juillet, de frapper le réseau énergétique et les infrastructures iraniennes.
J.D. Vance dément tout affrontement avec Benjamin Netanyahou lors de leur rencontre
Le vice-président américain J.D. Vance a affirmé sur Fox News que sa rencontre avec Benjamin Netanyahou à Blair House n’avait donné lieu à aucun affrontement. "Israël est un excellent partenaire et un allié des États-Unis, mais, comme entre amis, nous avons parfois des désaccords", a-t-il déclaré. J.D. Vance a ajouté que son rôle consistait avant tout à défendre les intérêts américains, estimant que les deux dirigeants avaient eu "une bonne conversation, directe".
L’Iran et Oman s’accordent sur une réouverture temporaire du détroit d’Ormuz
Selon quatre sources régionales, l’Iran et Oman seraient parvenus à un accord temporaire destiné à rouvrir le détroit d’Ormuz, en réorganisant les voies maritimes : les navires entrants emprunteraient un corridor plus proche des côtes iraniennes, tandis que le trafic sortant passerait davantage du côté omanais. L’accord, qui ne prévoirait ni frais ni péage, devrait être annoncé conjointement par l’Iran, Oman, l’Organisation maritime internationale et les États-Unis. Il viserait à rétablir le cessez-le-feu et à relancer un délai de 60 jours pour négocier sur le programme nucléaire iranien, les avoirs gelés de Téhéran et un dispositif permanent dans le détroit. L’Iran espérerait obtenir en parallèle un allègement lui permettant de vendre davantage de pétrole. Le projet bénéficierait du soutien des pays du Conseil de coopération du Golfe, qui privilégient désormais l’arrêt des hostilités malgré les risques liés à une possible fermeture ultérieure du passage par l’Iran.
Donald Trump aurait reproché à Pete Hegseth de ne pas l’avoir alerté sur les pénuries de munitions
Donald Trump a demandé des explications au secrétaire à la Guerre Pete Hegseth lors d’une réunion de l’administration à Camp David, lui reprochant de ne pas lui avoir présenté un tableau complet des pénuries de munitions, rapporte le Washington Post. Selon deux sources proches du dossier, le président américain aurait affirmé qu’il pensait que "le problème des munitions avait déjà été résolu". Pete Hegseth aurait alors rejeté la responsabilité sur son adjoint, chargé selon lui d’informer le président sur cette question. La Maison-Blanche et le Pentagone ont tous deux démenti ces informations.
Donald Trump : "Nous étions prêts à frapper l’Iran avec une puissance jamais vue depuis la Seconde Guerre mondiale"
Donald Trump a affirmé privilégier la conclusion d’un accord avec l’Iran plutôt qu’une nouvelle confrontation militaire. "Je préfère un accord avec l’Iran, car je ne veux pas tuer des gens", a déclaré le président américain, assurant que les États-Unis étaient prêts à frapper la République islamique avec une puissance "jamais vue depuis la Seconde Guerre mondiale". Selon lui, les dirigeants iraniens l’ont ensuite appelé pour lui demander de renoncer à cette attaque.
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