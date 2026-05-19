LIVE BLOG | Donald Trump reporte de deux à trois jours ses frappes contre l’Iran

Liban : une majorité de Druzes, de chrétiens et de sunnites favorable à un accord avec Israël, selon un sondage

Selon un sondage cité par la chaîne libanaise Al-Jadeed, le soutien à un accord de paix avec Israël serait majoritaire chez les Druzes, les chrétiens maronites, les chrétiens orthodoxes et les sunnites. Le soutien atteindrait 84,2 % chez les Druzes, 76,5 % chez les maronites, 72,2 % chez les chrétiens orthodoxes et 51,6 % chez les sunnites. À l’inverse, 92,1 % des chiites interrogés se déclareraient opposés à un accord.