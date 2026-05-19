LIVE BLOG | Donald Trump reporte de deux à trois jours ses frappes contre l’Iran
Donald Trump affirme avoir reporté de deux à trois jours une attaque américaine contre l’Iran qui devait avoir lieu ce mardi, à la demande de l’Arabie saoudite, du Qatar et des Émirats arabes unis.
Tsahal affirme avoir frappé plus de 25 infrastructures du Hezbollah au sud du Liban
Tsahal indique avoir attaqué, au cours des dernières 24 heures, plus de 25 infrastructures du Hezbollah dans plusieurs secteurs du sud du Liban. Selon l’armée israélienne, les cibles comprenaient des dépôts d’armes, des postes de commandement et d’autres infrastructures utilisées pour préparer des attaques contre les forces israéliennes et le territoire israélien. Tsahal affirme également avoir frappé des membres du Hezbollah dans le secteur de la crête de Christophani, ainsi que des lanceurs ayant déjà été utilisés contre ses forces et contre Israël.
Le Hezbollah augmente le rythme de ses tirs de drones explosifs, à la fois dans les zones de combat et vers les zones de rassemblement de troupes près de la frontière. Plusieurs ont été repérés en vol en temps réel.
Explosion entendue sur l’île iranienne de Qeshm, dans le détroit d’Ormuz
Une explosion a été entendue sur l’île de Qeshm, dans le sud de l’Iran, selon l’agence iranienne Mehr. La nature de l’explosion reste pour l’instant inconnue. La veille, les autorités iraniennes avaient affirmé que leurs défenses aériennes avaient engagé un « drone hostile » au-dessus de cette île stratégique située dans le détroit d’Ormuz.
🔴 Un drone explosif s’écrase sur un véhicule dans le nord d’Israël
Un drone explosif a touché un véhicule en territoire israélien, dans le secteur de Misgav Am, près de la frontière libanaise. Tsahal gère actuellement l’incident. Les autorités locales indiquent que de nouveaux détails seront communiqués dès que possible.
L’Iran prévient qu’il « ouvrira de nouveaux fronts » en cas d’attaque américaine
Tsahal annonce avoir intercepté le drone du Hezbollah qui a déclenché les alertes dans le nord d’Israël
Le Qatar et l’Arabie saoudite discutent du cessez-le-feu entre Washington et Téhéran
Le ministre qatari des Affaires étrangères, Mohammed Al Thani, s’est entretenu par téléphone avec son homologue saoudien, Faisal ben Farhan, au sujet du cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran et des efforts de désescalade. Selon Doha, les deux ministres ont souligné la nécessité pour toutes les parties de répondre aux médiations en cours afin de traiter les racines de la crise par des moyens pacifiques et d’éviter une nouvelle escalade.
🚨 Les sirènes d'alerte à l'intrusion aérienne retentissent dans le nord d'Israël
Tsahal indique que des alertes à l’infiltration d’un appareil aérien hostile ont été déclenchées dans les secteurs de Ghajar et du kibboutz Dan, près de la frontière libanaise.
Liban : une majorité de Druzes, de chrétiens et de sunnites favorable à un accord avec Israël, selon un sondage
Selon un sondage cité par la chaîne libanaise Al-Jadeed, le soutien à un accord de paix avec Israël serait majoritaire chez les Druzes, les chrétiens maronites, les chrétiens orthodoxes et les sunnites. Le soutien atteindrait 84,2 % chez les Druzes, 76,5 % chez les maronites, 72,2 % chez les chrétiens orthodoxes et 51,6 % chez les sunnites. À l’inverse, 92,1 % des chiites interrogés se déclareraient opposés à un accord.
La Syrie renforce l’interdiction d’importer des produits israéliens
Le président syrien Ahmed al-Sharaa a publié un décret révisant la loi douanière du pays, qui confirme l’interdiction d’importer des produits israéliens en Syrie. Selon une source syrienne, cette mesure viserait aussi à consolider le soutien interne du président, afin de lui donner une légitimité plus forte dans d’éventuelles discussions futures avec Israël.
Flottille pour Gaza : 41 bateaux interceptés par Israël, 10 poursuivent leur route
Les organisateurs de la flottille pour Gaza affirment que les forces israéliennes ont intercepté 41 bateaux en Méditerranée orientale, tandis que 10 navires continuent de naviguer vers l’enclave. Selon eux, le bateau le plus proche de Gaza, le Sirius, se trouverait à 145 milles nautiques de la côte. De son côté, Israël affirme qu’aucune violation du blocus naval de Gaza ne sera autorisée et a de nouveau appelé les navires à « faire demi-tour immédiatement ».
L’Iran exige la fin de la guerre au Liban dans sa proposition aux États-Unis pour mettre fin à la guerre
La dernière proposition iranienne transmise à Washington prévoit la levée des sanctions, le déblocage des fonds gelés de Téhéran et la fin du blocus maritime, selon le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Kazem Gharibabadi. Le texte inclurait aussi la fin de la guerre sur tous les fronts, y compris au Liban, le retrait des forces américaines des zones proches de l’Iran et des compensations pour les destructions causées par la guerre.
Le témoignage de Benjamin Netanyahou de nouveau écourté pour raisons sécuritaires
L’audience consacrée au témoignage de Benjamin Netanyahou dans son procès pour corruption prendra fin aujourd’hui à 13h, plusieurs heures plus tôt que prévu. Les juges ont annoncé cette décision après une réunion à huis clos, en raison de dossiers sécuritaires et diplomatiques nécessitant la présence du Premier ministre.
La Biélorussie annonce des exercices nucléaires conjoints avec la Russie
La Biélorussie affirme avoir lancé lundi des exercices conjoints avec la Russie pour s’entraîner à l’emploi d’armes nucléaires tactiques déployées par Moscou sur son territoire. Selon le ministère biélorusse de la Défense, ces manœuvres impliqueront des unités de missiles et des avions de combat. Minsk assure qu’elles étaient prévues à l’avance et ne visent aucun pays tiers.
La Russie annonce des exercices de ses forces nucléaires
Le ministère russe de la Défense annonce que les forces armées russes mèneront des exercices de leurs forces nucléaires du 19 au 21 mai.
Tsahal intercepte une cible aérienne suspecte dans le sud du Liban
Tsahal indique avoir lancé il y a peu un intercepteur vers une cible aérienne suspecte détectée dans une zone où opèrent des soldats israéliens dans le sud du Liban. Conformément au protocole, aucune alerte n’a été déclenchée.
L’Allemagne va déployer une batterie Patriot en Turquie après des tirs de missiles iraniens
L’Allemagne va envoyer à partir de fin juin une unité de défense antiaérienne Patriot en Turquie, accompagnée d’environ 150 soldats, a annoncé l’ambassadrice allemande à Ankara, Sibylle Katharina Sorg. Cette décision intervient après l’interception par la Turquie de quatre missiles balistiques lancés depuis l’Iran. Selon l’ambassadrice, l’armée allemande entend ainsi soutenir la Turquie, « allié important de l’OTAN », et contribuer à la défense aérienne et antimissile du flanc sud-est de l’Alliance. Elle a souligné que la force de l’OTAN repose sur la protection mutuelle de ses membres, ajoutant que les dernières semaines l’avaient montré lorsque la Turquie avait été visée à plusieurs reprises par des missiles balistiques iraniens, tous détruits par l’OTAN.
Donald Trump affirme avoir reporté de deux à trois jours une attaque américaine contre l’Iran
Cette attaque, qui devait avoir lieu mardi, a été reportée à la demande de l’Arabie saoudite, du Qatar et des Émirats arabes unis. Selon le président américain, ces pays estiment être « très proches » d’un accord susceptible de mettre fin à la guerre. Washington suspend donc temporairement ses frappes pour laisser une chance aux négociations. Cette annonce intervient alors que l’Iran aurait transmis, via une médiation pakistanaise, une nouvelle proposition en 14 points portant sur la fin du conflit et des mesures de confiance attendues de la part des États-Unis. Donald Trump prévient toutefois que l’option militaire reste sur la table si les discussions échouent.
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