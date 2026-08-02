LIVE BLOG | Donald Trump suspend les frappes américaines contre l'Iran

Donald Trump suspend les frappes américaines contre l'Iran

Le président américain Donald Trump a annoncé samedi que les États-Unis et Israël avaient décidé de suspendre les nouvelles frappes prévues contre l'Iran, à la demande de Téhéran et de plusieurs pays de la région. « Malgré cela, nous venons d'être priés par l'Iran, et par d'autres pays du Moyen-Orient, de suspendre toute attaque », a-t-il écrit sur Truth Social. « J'ai accepté... d'annuler l'attaque, sous réserve de pouvoir conclure rapidement un ACCORD. Israël se joint à moi dans cet engagement », a-t-il ajouté. Donald Trump a toutefois prévenu que les États-Unis restaient « prêts à frapper la République islamique d'Iran, à des niveaux de terreur militaire, de force et de puissance jamais vus depuis la Seconde Guerre mondiale » si aucun accord n'était trouvé. Selon Axios, le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salmane a exhorté le président américain à « désamorcer la situation » et à renoncer aux frappes. Le président américain exige notamment la réouverture complète du détroit d'Ormuz et la fin de la menace nucléaire iranienne comme conditions à un accord.