LIVE BLOG | Iran : des discussions annoncées à Doha, Téhéran dément

Washington affirme que l’Iran a demandé une réunion mardi à Doha, en présence de Witkoff et Kushner, tandis que Téhéran dément toute discussion technique prévue cette semaine.

i24NEWS
i24NEWS
1 min
1 min
 ■ 
Google NewsSuivez-nousSuivre
Vice President JD Vance, right, speaks during a news conference after meeting with representatives from Pakistan and Iran as Jared Kushner, left, and Steve Witkoff, Special Envoy for Peace Missions listen, on Sunday, April 12, 2026, in Islamabad, Pakistan
Vice President JD Vance, right, speaks during a news conference after meeting with representatives from Pakistan and Iran as Jared Kushner, left, and Steve Witkoff, Special Envoy for Peace Missions listen, on Sunday, April 12, 2026, in Islamabad, Pakistan (AP Photo/Jacquelyn Martin, Pool)

La Russie affirme avoir abattu 419 drones ukrainiens dans la nuit

Le ministère russe de la Défense affirme avoir intercepté et détruit 419 drones ukrainiens dans plusieurs régions du pays au cours de la nuit. Moscou ne fait état, à ce stade, d’aucun bilan humain.

Messages contradictoires autour des négociations Iran-États-Unis

Washington affirme que l’Iran a demandé une réunion mardi à Doha, en présence de Witkoff et Kushner, tandis que Téhéran dément toute discussion technique prévue cette semaine.

En parallèle, le commandant du CENTCOM, l’amiral Brad Cooper, a rencontré les dirigeants libanais après une visite en Israël, dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord-cadre signé à Washington.

Cet article a reçu 3 commentaires

Commentaires