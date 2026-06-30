LIVE BLOG | Iran : des discussions annoncées à Doha, Téhéran dément
Washington affirme que l’Iran a demandé une réunion mardi à Doha, en présence de Witkoff et Kushner, tandis que Téhéran dément toute discussion technique prévue cette semaine.
La Russie affirme avoir abattu 419 drones ukrainiens dans la nuit
Le ministère russe de la Défense affirme avoir intercepté et détruit 419 drones ukrainiens dans plusieurs régions du pays au cours de la nuit. Moscou ne fait état, à ce stade, d’aucun bilan humain.
Messages contradictoires autour des négociations Iran-États-Unis
Washington affirme que l’Iran a demandé une réunion mardi à Doha, en présence de Witkoff et Kushner, tandis que Téhéran dément toute discussion technique prévue cette semaine.
En parallèle, le commandant du CENTCOM, l’amiral Brad Cooper, a rencontré les dirigeants libanais après une visite en Israël, dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord-cadre signé à Washington.