LIVE BLOG | Iran : des discussions annoncées à Doha, Téhéran dément

Messages contradictoires autour des négociations Iran-États-Unis

Washington affirme que l’Iran a demandé une réunion mardi à Doha, en présence de Witkoff et Kushner, tandis que Téhéran dément toute discussion technique prévue cette semaine.

En parallèle, le commandant du CENTCOM, l’amiral Brad Cooper, a rencontré les dirigeants libanais après une visite en Israël, dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord-cadre signé à Washington.