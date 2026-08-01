LIVE BLOG | Iran : les États-Unis et Israël prévoient de bombarder des infrastructures énergétiques (médias américains)

Donald Trump : Israël est « très content » de l'accord sur le désarmement du Hamas

Donald Trump a assuré qu'Israël était « très content » de l'accord sur le désarmement du Hamas dans la bande de Gaza. « On a une entente avec Israël. Israël en est très content. Israël nous a aidés et s'est montré très coopératif à cet égard », a déclaré le président américain depuis Camp David.