LIVE BLOG | Iran : les États-Unis et Israël prévoient de bombarder des infrastructures énergétiques (médias américains)
Selon le Wall Street Journal, Donald Trump aurait ordonné une nouvelle vague de frappes contre l'Iran, qui pourraient débuter dès ce week-end.
Le Koweït affirme repousser une attaque de drones « hostiles »
L'état-major de l'armée koweïtienne a annoncé que ses systèmes de défense aérienne étaient mobilisés pour repousser une attaque de drones « hostiles », qu'il attribue à « l'agression iranienne ». Les autorités ont averti que des explosions pourraient être entendues en raison des opérations d'interception et ont appelé la population à respecter strictement les consignes de sécurité.
Nouvelle explosion signalée près d'un pétrolier au large d'Oman
L'agence britannique de sécurité maritime (UKMTO) a annoncé qu'une explosion avait été signalée à proximité d'un pétrolier, à environ 21 milles nautiques au nord-est de Khasab, dans le détroit d'Ormuz. Selon le capitaine du navire, une importante gerbe d'eau suivie d'une explosion a été observée à proximité immédiate du pétrolier. Aucun dommage n'a toutefois été constaté sur le bâtiment. Cette alerte intervient quelques heures seulement après qu'un projectile non identifié a frappé un autre pétrolier au large d'Oman, endommageant sa salle des machines.
Donald Trump menace de frapper l'Iran « très fort »
Le président américain Donald Trump a menacé vendredi de frapper l'Iran « très fort », affirmant : « Nous allons les frapper très fort et, à un moment, ils vont dire "Nous n'en pouvons plus". » Selon le Wall Street Journal, il aurait ordonné une nouvelle vague de frappes visant à contraindre Téhéran à capituler. L'offensive pourrait débuter dès ce week-end et durer plusieurs jours.
Les États-Unis et Israël prépareraient des frappes contre les infrastructures énergétiques iraniennes
Selon CBS News, les États-Unis et Israël prépareraient une campagne de frappes contre des raffineries de pétrole et des centrales électriques iraniennes. Donald Trump n'aurait toutefois pas encore donné son feu vert, plusieurs conseillers de la Maison-Blanche ayant exprimé leurs réserves. Si elles étaient menées, ces frappes marqueraient la première participation israélienne à la campagne de bombardements depuis le début de cette phase du conflit.
Donald Trump : Israël est « très content » de l'accord sur le désarmement du Hamas
Donald Trump a assuré qu'Israël était « très content » de l'accord sur le désarmement du Hamas dans la bande de Gaza. « On a une entente avec Israël. Israël en est très content. Israël nous a aidés et s'est montré très coopératif à cet égard », a déclaré le président américain depuis Camp David.
L'Irak renforce ses défenses après les frappes américano-saoudiennes
Bagdad a annoncé un renforcement immédiat de ses défenses aériennes et de ses capacités de renseignement après les frappes américaines et saoudiennes ayant visé des groupes armés pro-iraniens. Le Premier ministre Ali al-Zaïdi a ordonné de placer l'ensemble des sites militaires en état d'alerte maximale et d'accélérer l'acquisition de nouveaux systèmes de radar et de détection.
Le Liban dénonce les explosions israéliennes près du château de Beaufort
Le président libanais Joseph Aoun a condamné les puissantes explosions provoquées par l'armée israélienne près du château de Beaufort, dans le sud du Liban. Il a dénoncé une « escalade extrêmement dangereuse » et une « menace directe » pour l'application de l'accord-cadre conclu entre Beyrouth et Israël sous médiation américaine.
Un pétrolier touché au large d'Oman
L'agence britannique UK Maritime Trade Operations (UKMTO) a annoncé qu'un pétrolier avait été frappé par un projectile non identifié au large d'Oman, à environ 11 milles nautiques au nord-est de Lima. L'attaque a endommagé la salle des machines, laissant le navire sans capacité de manœuvre.
Les Houthis démentent vouloir taxer les navires en mer Rouge
Les autorités maritimes contrôlées par les Houthis ont démenti les informations selon lesquelles elles envisageraient d'imposer des taxes aux navires commerciaux transitant par le détroit de Bab el-Mandeb. Elles affirment qu'« aucune décision de ce type n'a été prise » et que la navigation demeure gratuite.
Un Turc arrêté au Royaume-Uni pour financement présumé du Hamas
Les autorités britanniques ont arrêté Mohammad Yousef Hasna, un ressortissant turc recherché par les États-Unis. Washington l'accuse d'avoir acheminé de l'argent, du matériel et de l'aide au Hamas sous couvert d'une organisation humanitaire. Il est poursuivi notamment pour financement du terrorisme et fait l'objet d'une procédure d'extradition vers les États-Unis.
États-Unis : un F-35 s'écrase en Californie, le pilote survit
Un chasseur furtif F-35B du Corps des Marines américains s'est écrasé près de la base de Miramar, en Californie. Le pilote a réussi à s'éjecter avant l'impact et a été hospitalisé avec des blessures légères. L'accident fait l'objet d'une enquête.