LIVE BLOG | L’armée américaine achève une 12e nuit consécutive de frappes contre l’Iran

Les États-Unis ont déployé mardi un bombardier stratégique B-1 pour frapper des cibles du Corps des gardiens de la révolution en Iran, selon des responsables américains cités par Axios

Il s’agit de la première mission d’un B-1 depuis la reprise des combats il y a douze jours, marquant une escalade significative de la campagne militaire américaine. L’appareil, parti d’une base au Royaume-Uni, peut transporter jusqu’à 24 bombes de 900 kg ou des dizaines de missiles de croisière.

Le CENTCOM affirme avoir visé des centres opérationnels militaires, des capacités maritimes, des hangars, des dépôts de drones et des infrastructures logistiques en Iran.