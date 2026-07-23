LIVE BLOG | L’armée américaine achève une 12e nuit consécutive de frappes contre l’Iran
Un missile américain a frappé un entrepôt d’asphalte près de Ramshir, dans la province du Khuzestan, selon des responsables locaux cités par les médias d’État iraniens.
Les États-Unis ont déployé mardi un bombardier stratégique B-1 pour frapper des cibles du Corps des gardiens de la révolution en Iran, selon des responsables américains cités par Axios
Il s’agit de la première mission d’un B-1 depuis la reprise des combats il y a douze jours, marquant une escalade significative de la campagne militaire américaine. L’appareil, parti d’une base au Royaume-Uni, peut transporter jusqu’à 24 bombes de 900 kg ou des dizaines de missiles de croisière.
Le CENTCOM affirme avoir visé des centres opérationnels militaires, des capacités maritimes, des hangars, des dépôts de drones et des infrastructures logistiques en Iran.
La Chambre des représentants a adopté le projet de loi sur la défense pour l’exercice 2027
Le texte prévoit 750 millions de dollars pour les programmes de coopération américano-israéliens, soit 65 millions de plus que cette année :
- 500 millions pour la défense antimissile
- 100 millions pour la lutte antidrones
- 100 millions pour les opérations souterraines
- 50 millions pour les technologies émergentes
Le projet prolonge également le dispositif américain de stocks de guerre en Israël et renforce la coopération technologique entre le Pentagone et Tsahal.
Le texte doit encore être adopté par le Sénat.
À 17h30, heure de Washington, les forces américaines ont lancé de nouvelles frappes contre des cibles militaires iraniennes sur ordre du président américain
L’opération se poursuivra afin de réduire davantage la capacité de l’Iran à menacer les marins civils et les navires commerciaux transitant dans les eaux de la région, selon le CENTCOM.
https://x.com/i/web/status/2080051307834970386
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Les Houthis affirment avoir attaqué deux pétroliers saoudiens
Ces pétroliers qui auraient selon eux « violé le blocus en mer Rouge », à l’aide de plusieurs missiles balistiques et de croisière ainsi que de drones.
https://x.com/i/web/status/2080041184538300727
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Iran : Une frappe américaine touche un entrepôt d’asphalte
Un missile américain a frappé un entrepôt d’asphalte près de Ramshir, dans la province du Khuzestan, selon des responsables locaux cités par les médias d’État iraniens
Un pétrolier touché par un projectile inconnu en Arabie saoudite
L’UKMTO a signalé un incident à environ 130 kilomètres d’Al-Shuqaiq, en Arabie saoudite. Le capitaine d’un pétrolier affirme que le navire a été touché par un projectile non identifié, provoquant un incendie que l’équipage tente de maîtriser. Aucun blessé ni impact environnemental n’a été signalé.
Iran De nouvelles explosions près du détroit d’Ormuz
Plusieurs explosions ont été entendues à Sirik, dans le sud de l’Iran, le long du détroit d’Ormuz, alors que les médias d’État font également état d’une frappe américaine dans les environs d’Ahvaz, dans le sud-ouest du pays.