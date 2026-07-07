LIVE BLOG | L'Iran aurait tiré sur deux navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz

Selon Axios, les Gardiens de la Révolution iraniens auraient tiré au moins deux missiles contre deux navires commerciaux transitant par le détroit d’Ormuz, dont un méthanier qatari.

Les deux bâtiments auraient subi d’importants dégâts, mais aucune victime n’est à déplorer. Ces tirs présumés interviennent alors que les négociations entre Washington et Téhéran restent dans l’impasse.