LIVE BLOG | L'Iran aurait tiré sur deux navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz

Les négociations entre Téhéran et Washington sont au point mort. Les deux bâtiments auraient été endommagés par un « projectile non identifié ».

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FILE - Oil tankers and cargo ships line up in the Strait of Hormuz as seen from Khor Fakkan, United Arab Emirates, Wednesday, March 11, 2026.
FILE - Oil tankers and cargo ships line up in the Strait of Hormuz as seen from Khor Fakkan, United Arab Emirates, Wednesday, March 11, 2026. AP/Altaf Qadri

Un méthanier touché dans le détroit d’Ormuz après avoir ignoré des avertissements, selon la TV iranienne

La télévision d’État iranienne affirme qu’un méthanier transportant du gaz qatari a été attaqué au large d’Oman après avoir ignoré des avertissements, sans revendication officielle de Téhéran.

Selon Axios, les Gardiens de la Révolution iraniens auraient tiré au moins deux missiles contre deux navires commerciaux transitant par le détroit d’Ormuz, dont un méthanier qatari.

Les deux bâtiments auraient subi d’importants dégâts, mais aucune victime n’est à déplorer. Ces tirs présumés interviennent alors que les négociations entre Washington et Téhéran restent dans l’impasse.

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