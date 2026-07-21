LIVE BLOG | L’Iran aurait transféré des milliers de centrifugeuses nucléaires dans le complexe souterrain de Pickaxe Mountain
Ces derniers jours, Donald Trump a évoqué publiquement Pickaxe Mountain comme une cible potentielle de nouvelles frappes américaines.
Tsahal et le Shin Bet annoncent avoir éliminé un responsable des opérations du Hamas impliqué dans le 7 octobre
L'armée israélienne et le Shin Bet ont annoncé avoir éliminé Adham Ibrahim Sha'aban Nasman, chef du département des opérations de la brigade de Gaza-Ville du Hamas. Selon les autorités israéliennes, il avait dirigé l'infiltration de terroristes du Hamas lors de l'attaque du 7 octobre et participé à la détention de plusieurs otages.
D'après le communiqué, le terroriste a été tué samedi lors d'une frappe menée dans le secteur de Gaza-Ville. Ancien commandant d'un bataillon de la force d'élite Nukhba, il aurait dirigé l'infiltration des combattants de la brigade de Gaza-Ville en territoire israélien le 7 octobre 2023.
Selon Tsahal, Adham Ibrahim Sha'aban Nasman a également participé à la détention de plusieurs otages israéliens, parmi lesquels Romi Gonen, Emily Damari, Ziv et Gali Berman, Eitan Mor, Matan Angrest et Omri Miran.
L'armée affirme qu'il a occupé plusieurs postes de commandement au sein du Hamas, notamment comme officier du renseignement de la brigade de Gaza-Ville et commandant du bataillon d'Al-Shati. Il aurait été responsable de la planification et de l'exécution de nombreuses attaques contre les forces israéliennes.
Enfin, Tsahal indique que, ces derniers mois, il participait à la reconstitution des capacités militaires du Hamas en entraînant des combattants et en supervisant la production et la distribution d'armes, en violation de l'accord de cessez-le-feu. Les forces israéliennes ont assuré qu'elles poursuivraient leurs opérations contre toute menace dans la bande de Gaza.
Le département d’État américain renouvelle son alerte mondiale aux voyageurs en raison de l’escalade des tensions au Moyen-Orient
Washington appelle les ressortissants américains présents dans la région à faire preuve d’une vigilance renforcée et à se préparer à d’éventuelles annulations de vols ou perturbations des transports.
Les autorités américaines recommandent également de reconsidérer tout déplacement au Moyen-Orient, avertissant que l’Iran et les groupes qui le soutiennent pourraient viser des intérêts américains, ainsi que des lieux associés aux États-Unis ou à leurs ressortissants à travers le monde. Une alerte similaire avait déjà été publiée il y a quelques jours.
L’Iran aurait transféré des milliers de centrifugeuses nucléaires dans le complexe souterrain de Pickaxe Mountain
Selon le Wall Street Journal, des renseignements israéliens estiment que l'Iran a transféré des milliers de centrifugeuses nucléaires dans le complexe souterrain de Pickaxe Mountain, près du site nucléaire de Natanz, afin de les enfouir plus profondément et de les rendre plus difficiles à détruire lors d'éventuelles frappes aériennes. Selon des responsables américains et israéliens cités par le quotidien, ce transfert aurait été effectué à l'automne dernier, après la guerre de douze jours de juin 2025.
Ces derniers jours, Donald Trump a évoqué publiquement Pickaxe Mountain comme une cible potentielle de nouvelles frappes américaines, affirmant que les États-Unis pourraient s'y attaquer « relativement bientôt ». Plus tôt ce mois-ci, CNN avait également rapporté que des images satellites montraient une activité soutenue de camions sur le site, laissant penser que Téhéran poursuivait des travaux sur ses installations nucléaires.
Les Gardiens de la Révolution iraniens affirment avoir frappé des cibles militaires américaines au Bahreïn et au Koweït
Ils annoncent également avoir intercepté deux pétroliers « non conformes » qui tentaient de traverser le détroit d'Ormuz. Ces affirmations ne sont pas confirmées de source indépendante.
L’armée iranienne affirme avoir visé par des missiles la base américaine de Camp Arifjan, au Koweït, ciblant notamment des systèmes HIMARS
Aucune information immédiate n’a été communiquée sur d’éventuelles victimes ou des dégâts.
Le CENTCOM annonce avoir achevé une nouvelle vague de frappes contre l'Iran
Les États-Unis affirment avoir visé des centres de commandement militaires, des capacités maritimes, des sites de lancement de missiles et de drones ainsi que des systèmes de défense aérienne afin de réduire les capacités iraniennes à attaquer la navigation commerciale dans le détroit d'Ormuz