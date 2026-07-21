LIVE BLOG | L’Iran aurait transféré des milliers de centrifugeuses nucléaires dans le complexe souterrain de Pickaxe Mountain

Tsahal et le Shin Bet annoncent avoir éliminé un responsable des opérations du Hamas impliqué dans le 7 octobre

L'armée israélienne et le Shin Bet ont annoncé avoir éliminé Adham Ibrahim Sha'aban Nasman, chef du département des opérations de la brigade de Gaza-Ville du Hamas. Selon les autorités israéliennes, il avait dirigé l'infiltration de terroristes du Hamas lors de l'attaque du 7 octobre et participé à la détention de plusieurs otages.

D'après le communiqué, le terroriste a été tué samedi lors d'une frappe menée dans le secteur de Gaza-Ville. Ancien commandant d'un bataillon de la force d'élite Nukhba, il aurait dirigé l'infiltration des combattants de la brigade de Gaza-Ville en territoire israélien le 7 octobre 2023.

Selon Tsahal, Adham Ibrahim Sha'aban Nasman a également participé à la détention de plusieurs otages israéliens, parmi lesquels Romi Gonen, Emily Damari, Ziv et Gali Berman, Eitan Mor, Matan Angrest et Omri Miran.

L'armée affirme qu'il a occupé plusieurs postes de commandement au sein du Hamas, notamment comme officier du renseignement de la brigade de Gaza-Ville et commandant du bataillon d'Al-Shati. Il aurait été responsable de la planification et de l'exécution de nombreuses attaques contre les forces israéliennes.

Enfin, Tsahal indique que, ces derniers mois, il participait à la reconstitution des capacités militaires du Hamas en entraînant des combattants et en supervisant la production et la distribution d'armes, en violation de l'accord de cessez-le-feu. Les forces israéliennes ont assuré qu'elles poursuivraient leurs opérations contre toute menace dans la bande de Gaza.