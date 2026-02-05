"L'Iran est prêt à faire face aux États-Unis et à Israël", assure Téhéran au Hezbollah

Le conseiller principal du Guide suprême iranien, Ali Akbar Velayati, a déclaré dans une lettre adressée au chef du Hezbollah, Naim Qassem, que "l'Iran, en tant que pilier principal de la résistance, est tout à fait prêt à faire face à toute menace extérieure, en particulier celle des États-Unis et d'Israël, et que l'axe de la résistance sera victorieux".