L’Iran saisit deux pétroliers étrangers dans le Golfe persique
Les Gardiens de la révolution islamique ont saisi deux pétroliers opérant avec des équipages étrangers dans les eaux du Golfe, les accusant de "contrebande de carburant", a rapporté l’agence de presse iranienne Tasnim. Les autorités n’ont pas précisé le pavillon des navires ni la nationalité des marins à bord. Ces saisies interviennent dans un climat de tensions accrues, alors que États-Unis ont récemment déployé un groupe naval dans la région.
La Turquie fait "tout son possible" pour éviter une escalade entre Washington et Téhéran, affirme Erdogan
Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré que la Turquie faisait "tout son possible" pour empêcher que les tensions entre les États-Unis et l’Iran ne plongent la région dans un nouveau cycle de conflits et de chaos. S’exprimant devant des journalistes à son retour d’Égypte, Recep Tayyip Erdogan a salué les efforts diplomatiques en cours et estimé que d’éventuelles discussions directes entre les dirigeants américain et iranien pourraient s’avérer utiles, après les négociations menées à des niveaux inférieurs.
Face aux tensions avec l’Iran, l’armée de l’air israélienne renforce son niveau de préparation
En visite auprès d’une batterie du système Dôme de fer dans le nord d’Israël, le commandant de l’armée de l’air israélienne, le général de division Tomer Bar, a affirmé que Tsahal poursuivait le renforcement de sa préparation opérationnelle, tant sur le plan défensif qu’offensif, dans un contexte de tensions persistantes avec l’Iran. Il a insisté sur la nécessité de maintenir un haut niveau d’alerte en permanence, soulignant que les capacités militaires sont améliorées "chaque jour" afin de faire face à toute éventualité.
Poste-frontière de Rafah : seulement 25 passages enregistrés hier dans chaque sens
Seules 25 personnes ont traversé le point de passage de Rafah dans chaque sens hier, malgré la réouverture partielle saluée comme une avancée majeure du cessez-le-feu à Gaza, a indiqué un responsable de l’Union européenne au Times of Israel. Parmi les Gazaouis entrés en Égypte figuraient des malades et blessés accompagnés de membres de leurs familles. Ce chiffre reste très inférieur aux quotas autorisés, fixés à 50 entrées quotidiennes dans la bande de Gaza et jusqu’à 150 sorties vers l’Égypte. Tous les passages sont soumis à une autorisation préalable des autorités égyptiennes, les noms étant transmis au Shin Bet pour validation. Israël supervise à distance les sorties, ses agents utilisant notamment des systèmes de reconnaissance faciale pour vérifier l’identité des personnes autorisées avant l’ouverture du passage.
"L'Iran est prêt à faire face aux États-Unis et à Israël", assure Téhéran au Hezbollah
Le conseiller principal du Guide suprême iranien, Ali Akbar Velayati, a déclaré dans une lettre adressée au chef du Hezbollah, Naim Qassem, que "l'Iran, en tant que pilier principal de la résistance, est tout à fait prêt à faire face à toute menace extérieure, en particulier celle des États-Unis et d'Israël, et que l'axe de la résistance sera victorieux".
Nouvelle flambée de violence dans la société arabe : trois hommes abattus en Galilée
Trois hommes âgés d’une trentaine à une cinquantaine d’années ont été tués par balles ce matin dans le village de Suweid Hamira, en Basse-Galilée, dans un nouvel épisode de violence meurtrière. Les victimes circulaient en voiture lorsqu’elles ont été prises pour cible par des tireurs ; elles ont tenté de s’enfuir à pied avant d’être mortellement atteintes. Deux hommes ont été déclarés morts sur place, tandis qu’un troisième, évacué en état critique vers l’Hôpital Rambam, a succombé à ses blessures. La police a ouvert une enquête et privilégie une piste criminelle. Depuis le début de l’année, 35 personnes ont été tuées dans des violences au sein de la société arabe, dont huit au cours de la seule semaine écoulée. Ces drames surviennent après la mort d’un homme dans l’explosion d’un véhicule à Kiryat Yam et un triple homicide mardi dans la région du Sharon, sur fond de vendetta liée au crime organisé.
Le cabinet de sécurité devrait se réunir aujourd'hui à 16 heures
Le cabinet de sécurité israélien devrait se réunir aujourd'hui à 16 heures. Le délai relativement court accordé aux ministres est inhabituel. Selon les informations relayées par les médias israéliens, les ministres n'ont pas été informés du sujet de la réunion.
L’ONU alerte sur la montée en puissance persistante de Daech
La menace représentée par le groupe terroriste État islamique s’est renforcée et complexifiée depuis la mi-2025, a averti l’ONU, soulignant la capacité d’adaptation de l’organisation pour assurer sa survie. Devant le Conseil de sécurité de l’ONU, Alexandre Zouev, du Bureau onusien de la lutte contre le terrorisme, a indiqué que les groupes affiliés à l’État islamique gagnent du terrain en Afrique de l’Ouest et au Sahel, tout en poursuivant des attaques en Irak et en Syrie. Il a également mis en garde contre la menace majeure que représente la branche État islamique au Khorasan en Afghanistan, capable de frapper au-delà de la région. Selon l’ONU, l’idéologie du groupe a notamment inspiré une attaque meurtrière contre un événement juif de Hanoucca en Australie en décembre, ainsi qu’un attentat revendiqué contre l’aéroport principal du Niger et une attaque contre un restaurant chinois à Kaboul.