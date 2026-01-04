Conscription : des sanctions immédiates réclamées dès la première année

Les conseillers juridiques de la commission des Affaires étrangères et de la Défense de la Knesset appellent à appliquer des sanctions dès la première année du projet de loi sur la conscription. Ils estiment qu’un étalement sur trois ans réduirait fortement l’efficacité du dispositif contre le non-accomplissement du service. Le projet porté par le président de la commission Boaz Bismuth prévoit déjà des sanctions économiques, jugées insuffisantes par les juristes. Ces derniers recommandent d’élargir la suppression d’avantages financiers, notamment les aides aux crèches et certains allègements fiscaux, y compris au-delà de 26 ans. La conseillère juridique Miri Frenkel-Shor souligne que les sanctions doivent être personnelles, dissuasives mais respectueuses des droits fondamentaux.

Les partis orthodoxes s’opposent fermement à ces mesures, dont l’issue pourrait peser sur le vote du budget et sur la solidité juridique de la loi.