LIVE BLOG | La vice-présidente du Venezuela affirme que l’arrestation de Nicolás Maduro présente une "teinte sioniste"
Pékin exhorte Washington à privilégier le dialogue et la négociation pour régler la crise au Venezuela et à garantir la sécurité du dirigeant vénézuélien.
Conscription : des sanctions immédiates réclamées dès la première année
Les conseillers juridiques de la commission des Affaires étrangères et de la Défense de la Knesset appellent à appliquer des sanctions dès la première année du projet de loi sur la conscription. Ils estiment qu’un étalement sur trois ans réduirait fortement l’efficacité du dispositif contre le non-accomplissement du service. Le projet porté par le président de la commission Boaz Bismuth prévoit déjà des sanctions économiques, jugées insuffisantes par les juristes. Ces derniers recommandent d’élargir la suppression d’avantages financiers, notamment les aides aux crèches et certains allègements fiscaux, y compris au-delà de 26 ans. La conseillère juridique Miri Frenkel-Shor souligne que les sanctions doivent être personnelles, dissuasives mais respectueuses des droits fondamentaux.
Les partis orthodoxes s’opposent fermement à ces mesures, dont l’issue pourrait peser sur le vote du budget et sur la solidité juridique de la loi.
Caracas évoque une « teinte sioniste » après l’arrestation de Nicolás Maduro
La vice-présidente du Venezuela Delcy Rodríguez a affirmé que l’opération américaine ayant conduit à l’arrestation du président Nicolás Maduro présentait une « teinte sioniste ».
https://x.com/i/web/status/2007569409351504260
Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur .
Dans une allocution télévisée relayée par un média public mexicain, elle a déclaré que « le Venezuela est victime d’une agression » soutenue, selon elle, par des « extrémistes ».
Rodríguez a promis que « l’histoire et la justice » tiendraient les responsables pour comptables de leurs actes.
La Chine exige la libération immédiate de Nicolás Maduro par les États-Unis
La Chine a appelé les États-Unis à libérer immédiatement Nicolás Maduro et son épouse, estimant que leur transfert hors du Venezuela constitue une violation du droit international. Dans un communiqué publié par le Ministère chinois des Affaires étrangères, Pékin exhorte Washington à résoudre la crise vénézuélienne « par le dialogue et la négociation », et non par la contrainte. Les autorités chinoises demandent également aux États-Unis de garantir la sécurité personnelle de Nicolás Maduro et de son épouse. Selon Pékin, toute expulsion forcée viole « les normes fondamentales des relations internationales ». La Chine réaffirme son opposition à toute ingérence extérieure dans les affaires du Venezuela.