LIVE BLOG | Le point de passage de Rafah rouvre dans les deux sens

Judée-Samarie : Tsahal démolit le domicile de l'un des terroristes qui avait assassiné Shalev Zvouloni en juillet 2025

L’armée israélienne a annoncé avoir démoli la maison d’un terroriste palestinien ayant participé à une attaque à l’arme blanche et par arme à feu en Judée-Samarie en juillet 2025. Lors de cette attaque, menée le 10 juillet au carrefour de Gush Etzion, Mahmoud Abed et Malik Salem avaient mortellement poignardé Shalev Zvouloni, agent de sécurité israélien de 22 ans avant de s’emparer de son arme et d’échanger des tirs avec un soldat et un civil armé ; les deux terroristes avaient ensuite été abattus. Selon l’armée, la démolition du domicile de Mahmoud Abed a été menée dans la nuit dans la localité de Halhul, tandis que la maison de son complice avait déjà été détruite en décembre dans le village de Bazariya.