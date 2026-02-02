LIVE BLOG | Le point de passage de Rafah rouvre dans les deux sens
Le fonctionnement du passage est assuré par la mission européenne EUBAM, en coordination avec les autorités égyptiennes avec un contrôle israélien pour les entrants à Gaza
Téhéran annonce un cadre imminent pour des négociations avec Washington
L’Iran a indiqué qu’un cadre pour d’éventuelles négociations avec les États-Unis pourrait être finalisé dans les prochains jours, alors que le président américain Donald Trump multiplie les menaces d’action militaire contre Téhéran. Selon le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaeil Baqaei, des pays de la région jouent actuellement un rôle de médiateurs dans l’échange de messages entre les deux parties. Plusieurs points auraient déjà été abordés, a-t-il précisé, ajoutant que les discussions portent désormais sur la méthode et la structure du processus diplomatique, dont les détails sont en cours d’examen et devraient être arrêtés à très court terme.
L’Iran convoque les ambassadeurs de l’UE après la désignation du CGRI comme organisation terroriste
L’Iran a annoncé avoir convoqué l’ensemble des ambassadeurs de l’Union européenne en poste à Téhéran pour protester contre la décision européenne de classer les Gardiens de la Révolution islamique (CGRI) comme organisation terroriste. Cette mesure, adoptée la semaine dernière par l’UE, fait suite au rôle central joué par les Gardiens de la Révolution dans la répression sanglante de manifestations nationales, qui aurait fait des milliers de morts et entraîné des dizaines de milliers d’arrestations. En représailles, le Parlement iranien a voté l’inscription des armées européennes sur sa propre liste d’organisations terroristes.
Sud-Liban : Tsahal annonce avoir mené une frappe aérienne contre un membre du Hezbollah
L'armée israélienne affirme avoir mené il y a peu une frappe aérienne contre un membre du groupe terroriste Hezbollah dans la ville d'Ansariyeh, dans le sud du Liban. Tsahal n'a pas fourni plus de détails pour l'instant.
Réouverture de Rafah : les premiers Palestiniens arrivent côté égyptien
Des Palestiniens ont commencé à se rassembler du côté égyptien du passage de Rafah en vue de l’entrée dans la bande de Gaza, alors que le point de passage rouvre pour la première fois depuis plus d’un an, selon des médias palestiniens. Après une journée de tests techniques effectués la veille, les autorités israéliennes ont indiqué que le passage serait ouvert aujourd’hui aux piétons. À Rafah, des représentants de l’Autorité palestinienne et des observateurs de l’Union européenne sont déployés, avant un contrôle de sécurité supplémentaire à un poste de l’armée israélienne une fois la traversée effectuée. Israël précise qu’il supervise à distance les sorties de Gaza vers l’Égypte. Par ailleurs, le ministère de la Santé de Gaza, contrôlé par le Hamas, a indiqué que les patients nécessitant des soins à l’étranger devront continuer à passer par le passage de Kerem Shalom, aucune nouvelle procédure n’étant annoncée à ce stade pour les évacuations médicales via Rafah.
Judée-Samarie : Tsahal démolit le domicile de l'un des terroristes qui avait assassiné Shalev Zvouloni en juillet 2025
L’armée israélienne a annoncé avoir démoli la maison d’un terroriste palestinien ayant participé à une attaque à l’arme blanche et par arme à feu en Judée-Samarie en juillet 2025. Lors de cette attaque, menée le 10 juillet au carrefour de Gush Etzion, Mahmoud Abed et Malik Salem avaient mortellement poignardé Shalev Zvouloni, agent de sécurité israélien de 22 ans avant de s’emparer de son arme et d’échanger des tirs avec un soldat et un civil armé ; les deux terroristes avaient ensuite été abattus. Selon l’armée, la démolition du domicile de Mahmoud Abed a été menée dans la nuit dans la localité de Halhul, tandis que la maison de son complice avait déjà été détruite en décembre dans le village de Bazariya.
L'activiste d’extrême droite, Mordechai David, relâché après des entraves visant Ehud Barak et Aharon Barak
La police a annoncé la remise en liberté, sous conditions restrictives, de l’activiste d’extrême droite Mordechai David, interrogé pour avoir bloqué les véhicules de l’ancien Premier ministre Ehud Barak et de l’ex-président de la Cour suprême Aharon Barak à Tel-Aviv. David s’est vu interdire tout contact avec les personnes impliquées pendant 30 jours, après des plaintes pour trouble à l’ordre public, intrusion et agression. Samedi soir, lui et d’autres militants ont empêché le véhicule d’Ehud Barak de circuler, après avoir mené la même action quelques jours plus tôt contre Aharon Barak, bloqué à la sortie d’un parking après une conférence. David a également filmé l’ouverture de la portière du juge retraité de 89 ans, le comparant au guide suprême iranien. Figure respectée à l’international et survivant de la Shoah, Aharon Barak reste vivement critiqué en Israël par la droite pour son rôle central dans l’activisme judiciaire lorsqu’il dirigeait la Cour suprême entre 1995 et 2006.
Philadelphie : des organisations juives dénoncent des appels à la violence lors d’un rassemblement anti-Israël
Plusieurs organisations juives de Philadelphie ont condamné un rassemblement anti-Israël tenu à Rittenhouse Square, affirmant qu’il a inclus des expressions de soutien à des groupes terroristes, des propos antisémites et des appels explicites à la violence. Selon un communiqué conjoint de la Jewish Federation of Greater Philadelphia, de l’Anti-Defamation League et de l’American Jewish Committee, la manifestation, organisée par la Philly Palestine Coalition, faisait notamment référence à Abu Obeida, porte-parole du Hamas éliminé par Israël en août 2025, et a vu des slogans appelant à une "intifada", des drapeaux du Hamas et des mises en scène violentes visant des soldats israéliens. Des intervenants auraient exhorté la foule à "attaquer l’ennemi sioniste", des propos qualifiés par les organisations juives d’"incitation explicite à la violence", jugée dangereuse, antisémite et de nature à menacer directement la sécurité de la communauté juive et de l’ensemble des habitants de la ville.
https://x.com/i/web/status/2018072745083388235
Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur .
Le point de passage de Rafah rouvre dans les deux sens aujourd'hui
La circulation régulière a repris ce matin au passage de Rafah dans les deux sens, selon un mécanisme coordonné entre plusieurs acteurs internationaux. Chaque jour, 150 habitants de la bande de Gaza seront autorisés à quitter le territoire palestinien, tandis que 50 autres pourront y entrer depuis l’Égypte. Le fonctionnement du passage est assuré par la mission européenne EUBAM, en coordination avec les autorités égyptiennes. Le Caire transmettra quotidiennement une liste de 50 personnes souhaitant entrer à Gaza, dont l’accès sera autorisé après un contrôle de sécurité israélien, tandis que la mission européenne communiquera à l’Égypte une liste de 150 personnes demandant à sortir de Gaza, avec indication de leur destination finale, les autorités égyptiennes se réservant le droit d’approuver ou de refuser les demandes.