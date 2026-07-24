LIVE BLOG | Les États-Unis achèvent une 13e nuit consécutive de frappes contre l'Iran

L'Iran rejette une proposition américaine de cessez-le-feu transmise par le Premier ministre irakien

L'Iran a rejeté une proposition de cessez-le-feu élaborée par les États-Unis et transmise par le Premier ministre irakien Ali al-Zaidi, rapporte le New York Times en citant des responsables iraniens et irakiens. Le chef du gouvernement irakien s'est rendu vendredi à Téhéran avec cette offre, préparée après sa rencontre avec le président américain Donald Trump à la Maison Blanche au début du mois. Selon les responsables cités, Téhéran refuse toutefois un "accord temporaire" qui ne réglerait pas le statut définitif du détroit d'Ormuz, l'un des principaux points de blocage des négociations. Le bureau d'Ali al-Zaidi a indiqué que sa visite visait à promouvoir la paix et le dialogue, tout en assurant que le territoire irakien ne serait pas utilisé pour mener des attaques contre l'Iran.