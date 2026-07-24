LIVE BLOG | Les États-Unis achèvent une 13e nuit consécutive de frappes contre l'Iran
Les frappes ont visé des centres de commandement militaires, des dépôts de drones, des réseaux de communication, des sites de surveillance côtière et des capacités maritimes
L'Iran affirme avoir frappé des bases américaines à Bahreïn et en Jordanie
L'armée iranienne a affirmé vendredi avoir mené des attaques de drones contre plusieurs installations militaires américaines à Bahreïn et en Jordanie, en représailles aux dernières frappes des États-Unis contre l'Iran. Selon un communiqué diffusé par la télévision d'État, des drones kamikazes Arash auraient visé des réservoirs de carburant, des entrepôts, des silos et des casernes de la base aérienne d'Isa à Bahreïn, où des sirènes ont retenti. Téhéran a également revendiqué des frappes contre des hangars d'avions, des ateliers de maintenance et une caserne de la base d'Al-Azraq en Jordanie, mais les autorités jordaniennes n'ont signalé aucune attaque dans l'immédiat. L'Iran considère comme des cibles légitimes toutes les bases régionales utilisées par l'armée américaine pour mener des opérations contre son territoire.
Utilisation des avoirs iraniens saisis : Abbas Araghchi dénonce un "précédent incendiaire"
Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a vivement réagi à la menace du président américain Donald Trump d'utiliser les avoirs iraniens saisis pour financer les réparations de navires endommagés dans le détroit d'Ormuz. Sur les réseaux sociaux, le chef de la diplomatie iranienne a dénoncé un "précédent incendiaire", avertissant que la normalisation de telles confiscations mettrait en danger les biens de tous les États. "Ceux qui célèbrent ces fonds ou en tirent profit devraient s'en souvenir : dès lors que les gouvernements banalisent la confiscation, plus aucun actif n'est en sécurité", a-t-il écrit, prévenant que le chaos qui en résulterait ne serait "ni beau ni pacifique".
L'Iran rejette une proposition américaine de cessez-le-feu transmise par le Premier ministre irakien
L'Iran a rejeté une proposition de cessez-le-feu élaborée par les États-Unis et transmise par le Premier ministre irakien Ali al-Zaidi, rapporte le New York Times en citant des responsables iraniens et irakiens. Le chef du gouvernement irakien s'est rendu vendredi à Téhéran avec cette offre, préparée après sa rencontre avec le président américain Donald Trump à la Maison Blanche au début du mois. Selon les responsables cités, Téhéran refuse toutefois un "accord temporaire" qui ne réglerait pas le statut définitif du détroit d'Ormuz, l'un des principaux points de blocage des négociations. Le bureau d'Ali al-Zaidi a indiqué que sa visite visait à promouvoir la paix et le dialogue, tout en assurant que le territoire irakien ne serait pas utilisé pour mener des attaques contre l'Iran.
Donald Trump veut saisir les avoirs iraniens gelés pour indemniser les navires endommagés
Le président américain Donald Trump a averti que les États-Unis utiliseraient les fonds iraniens placés sous leur contrôle pour couvrir "tous les dommages" causés aux navires, aux cargaisons et aux activités liées au transport maritime dans le Golfe. Dans un message publié sur Truth Social, il a affirmé que, "jusqu'à nouvel ordre", toute détérioration provoquée dans la région serait indemnisée avec "l'argent iranien" détenu ou contrôlé par Washington.
Les États-Unis achèvent une 13e nuit consécutive de frappes contre l'Iran
L'armée américaine a annoncé avoir achevé peu avant 5 heures (heure d'Israël) une nouvelle vague de frappes en Iran, menée pendant plus de deux heures et marquant la 13e nuit consécutive d'opérations. Selon le Commandement central américain (CENTCOM), les bombardements ont visé des centres de commandement militaires, des dépôts de drones, des réseaux de communication, des sites de surveillance côtière ainsi que des capacités maritimes iraniennes. Washington affirme vouloir réduire la capacité de Téhéran à menacer les navires civils et commerciaux dans les eaux régionales, alors que les États-Unis cherchent à reprendre le contrôle du détroit d'Ormuz et à rétablir la circulation maritime internationale.
https://x.com/i/web/status/2080463031289380910
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