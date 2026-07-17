LIVE BLOG | Les États-Unis achèvent une sixième nuit consécutive de frappes contre l'Iran

Donald Trump affirme que les États-Unis sont en train de "gagner largement en Iran"

Donald Trump a assuré que les États-Unis étaient en train de "gagner largement en Iran" et que les résultats de leur campagne seraient visibles "très, très prochainement". Le président américain s'exprimait lors d'un discours consacré à la sécurité électorale, après une nouvelle extension des frappes contre l'Iran. Dans la nuit, les forces américaines ont notamment visé des ponts dans le cadre d'une offensive plus large contre les infrastructures iraniennes, destinée à accroître la pression sur Téhéran afin qu'il desserre son emprise sur le détroit d'Ormuz.