LIVE BLOG | Les États-Unis achèvent une sixième nuit consécutive de frappes contre l'Iran
Des avions de chasse, des drones et des navires de guerre ont visé notamment des sites de surveillance côtière et de défense aérienne, des infrastructures logistiques ainsi que des capacités maritimes
Kurdistan irakien : huit drones chargés d'explosifs abattus au-dessus d'Erbil
La coalition dirigée par les États-Unis a abattu huit drones chargés d'explosifs au-dessus d'Erbil, capitale de la région autonome du Kurdistan irakien, ont annoncé les forces antiterroristes kurdes. Les interceptions ont eu lieu entre 4h19 et 5h25, heure locale, sans faire de victime ni provoquer de dégâts. Les autorités n'ont pas précisé l'origine de l'attaque, la deuxième de ce type signalée cette semaine dans la ville, alors que l'Iran a intensifié ses frappes contre des installations militaires utilisées par les forces américaines dans la région.
L'Iran affirme avoir détruit deux radars américains à Oman
Les Gardiens de la Révolution iraniens ont affirmé avoir frappé et détruit deux installations radar américaines dans le sultanat d'Oman. Selon leur communiqué, les forces iraniennes ont visé un radar de surveillance maritime situé sur les récifs de Salamah ainsi qu'un radar américain de surveillance aérienne déployé dans la région de Ghanam. Ces affirmations n'ont pas été confirmées de manière indépendante.
La Jordanie intercepte trois missiles iraniens visant son territoire
L'armée jordanienne a annoncé avoir intercepté trois missiles tirés par l'Iran en direction du territoire du royaume. Aucun blessé ni dégât matériel n'a été signalé à ce stade, selon le communiqué militaire.
L'Iran dit avoir frappé un centre de commandement américain en Syrie
Les Gardiens de la Révolution iraniens ont affirmé avoir frappé un centre de commandement des forces spéciales américaines à al-Tanf, en Syrie, en représailles à la mort de soldats iraniens à Iranshahr, selon l'agence Tasnim. Reuters précise ne pas avoir pu vérifier cette revendication de manière indépendante. Les Gardiens ont également assuré que l'Iran conservait le contrôle total du détroit d'Ormuz et qu'aucune exportation de pétrole ou de gaz ne serait autorisée par cette voie tant que les attaques américaines se poursuivraient.
L'Iran affirmé avoir visé des infrastructures militaires militaires américaines au Koweït
L'Iran a affirmé avoir visé des infrastructures militaires américaines au Koweït en riposte aux attaques menées par Washington contre la République islamique. Selon la télévision d'État iranienne, des drones ont été déployés contre des sites accueillant des forces américaines et des centres de soutien logistique. Téhéran a présenté ces frappes comme une réponse aux "crimes de l'ennemi" et une vengeance pour les "martyrs de la patrie". Le Koweït avait annoncé plus tôt que ses défenses aériennes faisaient face à des attaques de missiles et de drones, tandis que Bahreïn et le Qatar ont également signalé des attaques dans la matinée.
Donald Trump affirme que les États-Unis sont en train de "gagner largement en Iran"
Donald Trump a assuré que les États-Unis étaient en train de "gagner largement en Iran" et que les résultats de leur campagne seraient visibles "très, très prochainement". Le président américain s'exprimait lors d'un discours consacré à la sécurité électorale, après une nouvelle extension des frappes contre l'Iran. Dans la nuit, les forces américaines ont notamment visé des ponts dans le cadre d'une offensive plus large contre les infrastructures iraniennes, destinée à accroître la pression sur Téhéran afin qu'il desserre son emprise sur le détroit d'Ormuz.
Des explosions entendues dans la nuit à Doha, la population appelée à se mettre à l'abri
Plusieurs explosions ont été entendues au cours de la nuit à Doha, tandis que les autorités qataries ont déclenché les sirènes d'alerte et envoyé un message de sécurité sur les téléphones portables, selon des témoins et des journalistes de l'AFP présents dans la capitale. L'origine des détonations n'était pas immédiatement connue. L'alerte publique indique que le niveau de menace est "élevé" et appelle les habitants à se mettre à l'abri, alors que l'Iran mène des attaques contre des alliés des États-Unis dans le cadre de la reprise des hostilités au Moyen-Orient.
Le Koweït et Bahreïn visés par de nouvelles attaques iraniennes nocturnes
Le Koweït a annoncé que ses défenses aériennes ont été mobilisées cette nuit contre des missiles et des drones iraniens, au lendemain de premières attaques visant l'émirat. "Les défenses aériennes koweïtiennes affrontent actuellement des missiles hostiles et des attaques de drones à la suite de l'agression iranienne", a indiqué l'armée sur X au moment des attaques. À Bahreïn, le ministère de l'Intérieur a déclenché les sirènes et appelé la population à se mettre à l'abri. Les médias d'État iraniens ont affirmé que l'armée visait des hélicoptères et des avions américains stationnés sur une base aérienne de Bahreïn, en représailles à des frappes contre des infrastructures urbaines et des civils.
Détroit d'Ormuz : le chef de l'AIE alerte sur la sécurité énergétique mondiale
Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), Fatih Birol, a averti que la poursuite des combats entre les États-Unis et l'Iran pourrait menacer la sécurité énergétique mondiale si les flux de pétrole dans le détroit d'Ormuz ne s'améliorent pas rapidement. "La sécurité pétrolière reste une question critique", a-t-il déclaré lors d'un événement organisé par le Council on Foreign Relations. "Nous devrions être inquiets, et je le suis, si la situation ne s'améliore pas dans les prochaines semaines", a-t-il ajouté.
Les États-Unis achèvent une sixième nuit consécutive de frappes contre l'Iran
Le Commandement central américain (CENTCOM) a annoncé avoir achevé jeudi à 21h40, heure de l'Est, une nouvelle vague majeure de frappes contre l'Iran, la sixième en autant de nuits. Des avions de chasse, des drones et des navires de guerre américains ont tiré des munitions de précision sur des dizaines de cibles militaires iraniennes, notamment des sites de surveillance côtière et de défense aérienne, des infrastructures logistiques ainsi que des capacités maritimes. Selon le CENTCOM, ces opérations visent à poursuivre l'affaiblissement des capacités militaires iraniennes et à tenir Téhéran responsable de ses récentes attaques contre la navigation commerciale. Plus de 50 000 militaires américains sont actuellement déployés au Moyen-Orient, a précisé le commandement.
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